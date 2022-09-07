İsviçreli iş insanın yatı, Yunanistan'da yan yattı
17:56 07.09.2022 (güncellendi: 18:26 07.09.2022)
© AFP 2022 / ARIS MESSINISYat
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
İsviçreli bir iş insanına ait olan '007' adlı yat, Yunanistan'da yan yattı.
Yunanistan'ın Kythos Adası açıklarında cuma günü, İsviçreli bir iş insanına ait olan '007' adlı yat yan yattı.
Olayın, yatta GPS sorunu yaşanması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, lüks teknenin kayalara çarparak su almaya başladığı belirtildi.
Yetkililer, yatın yan yatmadan önce içerdeki 5 yolcunun da kurtarıldığını söyleyerek, olayda kimsenin zarar görmediğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın, yatta GPS sorunu yaşanması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, lüks teknenin kayalara çarparak su almaya başladığı belirtildi.
Yetkililer, yatın yan yatmadan önce içerdeki 5 yolcunun da kurtarıldığını söyleyerek, olayda kimsenin zarar görmediğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsviçreli iş insanın yatı, Yunanistan'da yan yattıhttps://t.co/CIuBeEQII4 pic.twitter.com/rY3QOeZqvU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2022