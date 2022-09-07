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https://sputniknews.com.tr/20220907/isvicreli-is-insanin-yati-yunanistanda-yan-yatti-1060923792.html
İsviçreli iş insanın yatı, Yunanistan'da yan yattı
İsviçreli iş insanın yatı, Yunanistan'da yan yattı
İsviçreli bir iş insanına ait olan '007' adlı yat, Yunanistan'da yan yattı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T17:56+0300
2022-09-07T18:26+0300
dünya
yunanistan
yat
isviçre
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Yunanistan'ın Kythos Adası açıklarında cuma günü, İsviçreli bir iş insanına ait olan '007' adlı yat yan yattı. Olayın, yatta GPS sorunu yaşanması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, lüks teknenin kayalara çarparak su almaya başladığı belirtildi. Yetkililer, yatın yan yatmadan önce içerdeki 5 yolcunun da kurtarıldığını söyleyerek, olayda kimsenin zarar görmediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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yunanistan, yat, isviçre
yunanistan, yat, isviçre

İsviçreli iş insanın yatı, Yunanistan'da yan yattı

17:56 07.09.2022 (güncellendi: 18:26 07.09.2022)
© AFP 2022 / ARIS MESSINISYat
Yat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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İsviçreli bir iş insanına ait olan '007' adlı yat, Yunanistan'da yan yattı.
Yunanistan'ın Kythos Adası açıklarında cuma günü, İsviçreli bir iş insanına ait olan '007' adlı yat yan yattı.

Olayın, yatta GPS sorunu yaşanması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, lüks teknenin kayalara çarparak su almaya başladığı belirtildi.

Yetkililer, yatın yan yatmadan önce içerdeki 5 yolcunun da kurtarıldığını söyleyerek, olayda kimsenin zarar görmediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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