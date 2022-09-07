https://sputniknews.com.tr/20220907/isvec-basbakani-yanlis-trussi-tebrik-etti-1060891468.html

İsveç Başbakanı yanlış 'Truss'ı tebrik etti

İsveç Başbakanı yanlış 'Truss'ı tebrik etti

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, sosyal medyadan da çok sayıda tebrik mesajı aldı. Ancak isim benzerliği sebebiyle bambaşka bir Twitter kullanıcısı... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

isveç

magdalena andersson

liz truss

tweet

tebrik

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İngiltere'de Liz Truss, Boris Johnson'ın istifasının ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile girdiği seçimde oyların yüzde 57.4 ünü alarak, İngiltere'nin 3'üncü kadın başbakanı oldu. Truss, sosyal medyadan çok sayıda tebrik aldı.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, tebrik mesajını yanlış Liz Truss'a gönderdi. Andersson, İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss yerine, Twitter'da 'Liz Truss' adını kullanan Liz Trussell'ı tebrik etti.Andersson, iki ülke arasındaki derin iş birliğini sürdüreceklerine vurgu yaptı.NTV'nin aktardığına göre Trussel ise "Sizi ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum, köfteleri hazırlayın" yanıtını verdi.Mesaj Twitter'da on binlerce beğeni aldı. İsveç başbakanı daha sonra hatasını anlayıp, mesajını silerken paylaşım, sosyal medyada espri konusu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220906/ingilterenin-yeni-basbakani-truss-ilk-ulusa-seslenis-konusmasini-yapti-1060882256.html

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isveç, magdalena andersson, liz truss, tweet, tebrik