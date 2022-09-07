İsveç Başbakanı yanlış 'Truss'ı tebrik etti
00:34 07.09.2022 (güncellendi: 00:35 07.09.2022)
© AAMagdalena Andersson
© AA
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, sosyal medyadan da çok sayıda tebrik mesajı aldı. Ancak isim benzerliği sebebiyle bambaşka bir Twitter kullanıcısı tebriklerin odağında. Yanlış Liz Truss'ı tebrik edenler arasında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un da bulunması sosyal medyada espri konusu oldu.
İngiltere'de Liz Truss, Boris Johnson'ın istifasının ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile girdiği seçimde oyların yüzde 57.4 ünü alarak, İngiltere'nin 3'üncü kadın başbakanı oldu. Truss, sosyal medyadan çok sayıda tebrik aldı.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, tebrik mesajını yanlış Liz Truss'a gönderdi.
Andersson, İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss yerine, Twitter'da 'Liz Truss' adını kullanan Liz Trussell'ı tebrik etti.
Andersson, İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss yerine, Twitter'da 'Liz Truss' adını kullanan Liz Trussell'ı tebrik etti.
Andersson, iki ülke arasındaki derin iş birliğini sürdüreceklerine vurgu yaptı.
NTV'nin aktardığına göre Trussel ise "Sizi ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum, köfteleri hazırlayın" yanıtını verdi.
Mesaj Twitter'da on binlerce beğeni aldı. İsveç başbakanı daha sonra hatasını anlayıp, mesajını silerken paylaşım, sosyal medyada espri konusu oldu.
Mesaj Twitter'da on binlerce beğeni aldı. İsveç başbakanı daha sonra hatasını anlayıp, mesajını silerken paylaşım, sosyal medyada espri konusu oldu.
Swedish PM Magdalena Andersson congratulated the wrong account when she actually wanted to congratulate Liz Truss for becoming the UK’s new PM pic.twitter.com/mzH7XWBcAx— Crazy Moments in Swedish Politics (@SvPolMoment) September 5, 2022