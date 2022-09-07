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https://sputniknews.com.tr/20220907/istanbulda-en-uzun-kuymak-rekoru-denemesi-vinc-yardimiyla-15-metreye-ulasti-1060923694.html
İstanbul'da 'en uzun kuymak' rekoru denemesi: Vinç yardımıyla 15 metreye ulaştı
İstanbul'da 'en uzun kuymak' rekoru denemesi: Vinç yardımıyla 15 metreye ulaştı
Yaptığı kuymağı vinç yardımıyla 15 metreye kadar uzatan Adem Kılıç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T17:49+0300
2022-09-07T17:55+0300
kuymak
yaşam
guinness rekorlar kitabı
küçükçiftlik park
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Şişli'de Adem Kılıç, 18 Eylül'de düzenlenecek 'Maçka'da Buluşalım - Bir Karadeniz Şöleni' festivali öncesinde Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuymakta rekor denemesi yaptı.Kılıç, gazetecilere, Guinness Rekorlar Kitabı'nda kuymağın başarılı şekilde yer almasının kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Daha önceki denemelerde 11 metreye ulaşmıştım. Daha önce 2 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk ancak pandemiden dolayı olmadı. Bu kez 15 metreye ulaşıp Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağız" dedi.İlk girişimleri rüzgar nedeniyle istenilen hedefe ulaşamayan Kılıç, birkaç denemenin ardından kuymağı 15 metre uzunluğa çıkarmayı başardı.
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kuymak, guinness rekorlar kitabı, küçükçiftlik park
kuymak, guinness rekorlar kitabı, küçükçiftlik park

İstanbul'da 'en uzun kuymak' rekoru denemesi: Vinç yardımıyla 15 metreye ulaştı

17:49 07.09.2022 (güncellendi: 17:55 07.09.2022)
© AAYaptığı kuymağı vinç yardımıyla 15 metreye kadar uzatan Adem Kılıç
Yaptığı kuymağı vinç yardımıyla 15 metreye kadar uzatan Adem Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
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Yaptığı kuymağı vinç yardımıyla 15 metreye kadar uzatan Adem Kılıç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.
Şişli'de Adem Kılıç, 18 Eylül'de düzenlenecek 'Maçka'da Buluşalım - Bir Karadeniz Şöleni' festivali öncesinde Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuymakta rekor denemesi yaptı.
© AAMaçka'daki Küçükçiftlik Park'a gelen Kılıç, büyük bir tencerede Karadeniz müziği eşliğinde rekor denemesi yapacağı kuymağı hazırladı.
Maçka'daki Küçükçiftlik Park'a gelen Kılıç, büyük bir tencerede Karadeniz müziği eşliğinde rekor denemesi yapacağı kuymağı hazırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
Maçka'daki Küçükçiftlik Park'a gelen Kılıç, büyük bir tencerede Karadeniz müziği eşliğinde rekor denemesi yapacağı kuymağı hazırladı.
© AA
Kılıç, gazetecilere, Guinness Rekorlar Kitabı'nda kuymağın başarılı şekilde yer almasının kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Daha önceki denemelerde 11 metreye ulaşmıştım. Daha önce 2 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk ancak pandemiden dolayı olmadı. Bu kez 15 metreye ulaşıp Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağız" dedi.
İlk girişimleri rüzgar nedeniyle istenilen hedefe ulaşamayan Kılıç, birkaç denemenin ardından kuymağı 15 metre uzunluğa çıkarmayı başardı.
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