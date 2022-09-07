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https://sputniknews.com.tr/20220907/israil-suriyede-15-yil-once-nukleer-reaktor-vurduk-1060903531.html
İsrail: Suriye'de 15 yıl önce nükleer reaktör vurduk
İsrail: Suriye'de 15 yıl önce nükleer reaktör vurduk
İsrail ordusu 15 yıl önce dün Suriye'de inşa halindeki bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini duyurdu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T10:27+0300
2022-09-07T10:27+0300
dünya
israil
suriye
nükleer
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İsrail'in, Suriye'ye ait olduğu belirtilen yapım halindeki bir nükleer reaktöre düzenlediği saldırı, operasyona ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 15 yıl önce dün Suriye'ye düzenlenen bir hava operasyonuna ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 20 yıl öncesine ait İsrail istihbarat belgesinin Suriye'nin stratejik bir projeyi ilerletmeye çalıştığına dair istihbari değerlendirmeleri içerdiği ifade edilirken, "İsrail savaş uçakları, 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyr ez Zor'daki nükleer reaktörünü imha etti" denildi. Saldırının İsrail'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimiyle yaptığı istişareler sonrasında gerçekleştiğinin altı çizildi.
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israil, suriye, nükleer
israil, suriye, nükleer

İsrail: Suriye'de 15 yıl önce nükleer reaktör vurduk

10:27 07.09.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunİsrail - insansız hava aracı - İHA
İsrail - insansız hava aracı - İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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İsrail ordusu 15 yıl önce dün Suriye'de inşa halindeki bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini duyurdu.
İsrail'in, Suriye'ye ait olduğu belirtilen yapım halindeki bir nükleer reaktöre düzenlediği saldırı, operasyona ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 15 yıl önce dün Suriye'ye düzenlenen bir hava operasyonuna ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca 20 yıl öncesine ait İsrail istihbarat belgesinin Suriye'nin stratejik bir projeyi ilerletmeye çalıştığına dair istihbari değerlendirmeleri içerdiği ifade edilirken, "İsrail savaş uçakları, 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyr ez Zor'daki nükleer reaktörünü imha etti" denildi.
Saldırının İsrail'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimiyle yaptığı istişareler sonrasında gerçekleştiğinin altı çizildi.
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