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https://sputniknews.com.tr/20220907/irakta-yesil-bolgede-cikan-olaylarda-olenler-icin-sehit-sayilacak--1060900403.html
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' sayılacak
Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' sayılacak
Irak hükümeti, 30 Ağustos’ta başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlere “şehit” imtiyazı verirken, yaralılara ise tazminat... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T05:08+0300
2022-09-07T05:16+0300
dünya
irak
yeşil bölge
şehit
yaralı
tazminat
ortadoğu
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Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından patlak veren şiddet olaylarında ölen ve yaralananlar ile ilgili Irak hükümeti yeni bir adım attı. Irak Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hasan Nazım yaptığı açıklamada, 30 Ağustos tarihinde korunaklı Yeşil Bölge’de Sadr Grubu destekçileriyle Koordinasyon Grubu destekçileri arasında çıkan silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlere "şehit" imtiyazı verildiğini duyurarak, söz konusu olaylarda yaralananlara ise tazminat ödeneceğini bildirdi.Yas ilan edilmiştiSadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Sadr destekçileri ile Koordinasyon Grubu destekçileri arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Şiddet olaylarının sona ermesinin ardından 3 günlük yas ilan edilmişti.Sadr kimdir? 12 Ağustos 1973 tarihinde Iraklı Şii lider Ayetullah Muhammet Sadık es Sadr'ın 4. oğlu olarak dünyaya gelen Mukteda es Sadr, ilahiyat eğitimini babasını suikast sonucu kaybedince tamamlamadı. Mart 2003 ABD işgali sonrası Irak'ta ortaya çıkıp Şii direniş örgütü Mehdi Ordusu'nu kurdu ve Nisan 2004'te ABD işgaline karşı aktif direniş sergilemesiyle ün kazandı. İlk ortaya çıktığında İran'ın müttefiki olan Sadr, zamanla kendisini Irak'ın içişleri üzerinde ABD ve İran nüfuzunu sona erdirmek isteyen bir milliyetçi olarak yeniden konumlandırdı. Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler kurdu. Siyasi görev dağılımının etnik ve mezhep kimliğine göre dağıtılmasının değiştirilmesini istedi. Siyasi popülerliğini korudu, ancak oldukça radikal söyleminden dolayı iktidara geçmedi. Çeşitli değerlendirmelere göre Irak'taki Şii topluluğunun yüzde 10-30'luk dilimi tarafından destekleniyor.
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irak, yeşil bölge, şehit, yaralı, tazminat, ortadoğu
irak, yeşil bölge, şehit, yaralı, tazminat, ortadoğu

Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' sayılacak

05:08 07.09.2022 (güncellendi: 05:16 07.09.2022)
© İHA / AHMED JALILIrak - Yeşil Bölge - olaylar
Irak - Yeşil Bölge - olaylar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA / AHMED JALIL
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Irak hükümeti, 30 Ağustos’ta başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlere “şehit” imtiyazı verirken, yaralılara ise tazminat ödemeyi kararlaştırdı.
Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından patlak veren şiddet olaylarında ölen ve yaralananlar ile ilgili Irak hükümeti yeni bir adım attı.
Irak Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hasan Nazım yaptığı açıklamada, 30 Ağustos tarihinde korunaklı Yeşil Bölge’de Sadr Grubu destekçileriyle Koordinasyon Grubu destekçileri arasında çıkan silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlere "şehit" imtiyazı verildiğini duyurarak, söz konusu olaylarda yaralananlara ise tazminat ödeneceğini bildirdi.

Yas ilan edilmişti

Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Sadr destekçileri ile Koordinasyon Grubu destekçileri arasında silahlı çatışma çıkmıştı.
Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Şiddet olaylarının sona ermesinin ardından 3 günlük yas ilan edilmişti.

Sadr kimdir?

12 Ağustos 1973 tarihinde Iraklı Şii lider Ayetullah Muhammet Sadık es Sadr'ın 4. oğlu olarak dünyaya gelen Mukteda es Sadr, ilahiyat eğitimini babasını suikast sonucu kaybedince tamamlamadı. Mart 2003 ABD işgali sonrası Irak'ta ortaya çıkıp Şii direniş örgütü Mehdi Ordusu'nu kurdu ve Nisan 2004'te ABD işgaline karşı aktif direniş sergilemesiyle ün kazandı. İlk ortaya çıktığında İran'ın müttefiki olan Sadr, zamanla kendisini Irak'ın içişleri üzerinde ABD ve İran nüfuzunu sona erdirmek isteyen bir milliyetçi olarak yeniden konumlandırdı. Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler kurdu. Siyasi görev dağılımının etnik ve mezhep kimliğine göre dağıtılmasının değiştirilmesini istedi. Siyasi popülerliğini korudu, ancak oldukça radikal söyleminden dolayı iktidara geçmedi. Çeşitli değerlendirmelere göre Irak'taki Şii topluluğunun yüzde 10-30'luk dilimi tarafından destekleniyor.
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