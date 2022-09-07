https://sputniknews.com.tr/20220907/irak-federal-yuksek-mahkemesi-meclisi-feshetmeyi-reddetti-1060935516.html

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisi feshetmeyi reddetti

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisi feshetmeyi reddetti

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisin feshedilmesi kararının mahkemenin yetkisi dahilinde olmadığını bildirerek, Sadr Grubu’nun meclisi feshetme talebini... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T23:27+0300

2022-09-07T23:27+0300

2022-09-07T23:35+0300

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Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Meclis'in feshedilmesi yönündeki talebine ilişkin kararını açıkladı.Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclisin feshedilmesi kararının mahkemenin yetkisi dahilinde olmadığı bildirilerek, meclisin feshedilmesi için yapılan başvurunun reddedildiği duyuruldu.Mahkemenin kararının ardından başkent Bağdat’ta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.Ne olmuştu?Sadr destekçileri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr 29 Ağustos'ta siyaseti bıraktığını açıklamış, ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 380 kişi de yaralanmıştı.Şii liderin 30 Ağustos günü destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmasıyla, Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.Sadr kimdir?12 Ağustos 1973 tarihinde Iraklı Şii lider Ayetullah Muhammet Sadık es Sadr'ın 4. oğlu olarak dünyaya gelen Mukteda es Sadr, ilahiyat eğitimini babasını suikast sonucu kaybedince tamamlamadı. Mart 2003 ABD işgali sonrası Irak'ta ortaya çıkıp Şii direniş örgütü Mehdi Ordusu'nu kurdu ve Nisan 2004'te ABD işgaline karşı aktif direniş sergilemesiyle ün kazandı.İlk ortaya çıktığında İran'ın müttefiki olan Sadr, zamanla kendisini Irak'ın içişleri üzerinde ABD ve İran nüfuzunu sona erdirmek isteyen bir milliyetçi olarak yeniden konumlandırdı. Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler kurdu. Siyasi görev dağılımının etnik ve mezhep kimliğine göre dağıtılmasının değiştirilmesini istedi. Siyasi popülerliğini korudu, ancak oldukça radikal söyleminden dolayı iktidara geçmedi.Çeşitli değerlendirmelere göre Irak'taki Şii topluluğunun yüzde 10-30'luk dilimi tarafından destekleniyor.

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