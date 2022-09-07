https://sputniknews.com.tr/20220907/ingilterenin-yeni-saglik-bakani-coffeyin-goruntuleri-sosyal-medyada-gundem-oldu-1060913714.html

İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss kabinesini açıklarken, daha önce engellilere karşı tutumuyla tepki çeken Therese Coffey'i Sağlık Bakanı ve Başbakan... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T14:13+0300

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dünya

ingiltere

sağlık bakanı

therese coffey

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.Liz Truss'un yakın arkadaşı olan 50 yaşındaki Coffey İngiliz kamuoyunda ayrıca bira, müzik ve futbol aşığı olmasıyla biliniyor.Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey eşcinsel evliliğe karşı geleneksel evliliği desteklerken aynı zamanda sıkı bir kürtaj karşıtı.Coffey, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yayınlanan raporlarda engelli ölümlerini gizlemesi ülkede büyük tepki çekmişti.Yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Therese Coffey şimdi de sağlıksız obez hali, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsüyle sosyal medyada gündeme geldi.Yapılan yorumlarda, "Tanrı yardımcımız olsun", "Tam da daha kötüye gidemeyiz derken...", "Bu yürüyen 'sağlık abidesi' bizim Sağlık Bakanımız mı?" gibi ifadeler yer aldı.

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ingiltere, sağlık bakanı, therese coffey