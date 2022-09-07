İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
14:13 07.09.2022 (güncellendi: 14:14 07.09.2022)
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss kabinesini açıklarken, daha önce engellilere karşı tutumuyla tepki çeken Therese Coffey'i Sağlık Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak ataması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Coffey'i sağlıksız alışkanlıklarıyla da eleştirdi.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.
The Rt Hon Dr Thérèse Coffey MP @ThereseCoffey has been appointed Secretary of State for Health and Social Care @DHSCgovuk.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022
She will also be Deputy Prime Minister.#Reshuffle pic.twitter.com/0MSU6c9L28
Liz Truss'un yakın arkadaşı olan 50 yaşındaki Coffey İngiliz kamuoyunda ayrıca bira, müzik ve futbol aşığı olmasıyla biliniyor.
Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey eşcinsel evliliğe karşı geleneksel evliliği desteklerken aynı zamanda sıkı bir kürtaj karşıtı.
Coffey, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yayınlanan raporlarda engelli ölümlerini gizlemesi ülkede büyük tepki çekmişti.
Yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Therese Coffey şimdi de sağlıksız obez hali, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsüyle sosyal medyada gündeme geldi.
Yapılan yorumlarda, "Tanrı yardımcımız olsun", "Tam da daha kötüye gidemeyiz derken...", "Bu yürüyen 'sağlık abidesi' bizim Sağlık Bakanımız mı?" gibi ifadeler yer aldı.
The fact that I have put Therese Coffey in charge of the NHS tells you all you need to know about my government. pic.twitter.com/2ioREL9tC5— Parody Prime Minister (@Parody_PM) September 6, 2022
Is Therese Coffey the new Health Secretary, or just the new Health Warning?— Stu just Stu (@stujuststu) September 6, 2022