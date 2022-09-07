https://sputniknews.com.tr/20220907/ingilterenin-yeni-basbakani-truss-abd-baskani-bidenla-telefonda-gorustu-1060893030.html
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Belfast Anlaşması'nı ele... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:56+0300
2022-09-07T00:56+0300
2022-09-07T00:57+0300
dünya
liz truss
joe biden
vladimir putin
ukrayna krizi
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, 'Rusya'nın meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların' üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği belirtildi.İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220906/kraliceden-hukumeti-kurma-gorevini-alan-truss-ingilterenin-yeni-basbakani-oldu--1060871653.html
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liz truss, joe biden, vladimir putin, ukrayna krizi
liz truss, joe biden, vladimir putin, ukrayna krizi
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
00:56 07.09.2022 (güncellendi: 00:57 07.09.2022) Abone ol
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Belfast Anlaşması'nı ele aldı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.
Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, 'Rusya'nın meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların' üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği belirtildi.
İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Liderler, küresel özgürlüğü güçlendirme, otokrasilerin oluşturduğu risklerle mücadele etme ve Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlama konusundaki taahhütlerini pekiştirdi. Truss ve Biden, bir dizi iç meseleyi ele aldı ve Belfast Anlaşması'nı (Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren anlaşmayı) korumanın önemi üzerinde anlaştı."