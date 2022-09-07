Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220907/ingilterenin-yeni-basbakani-truss-abd-baskani-bidenla-telefonda-gorustu-1060893030.html
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Belfast Anlaşması'nı ele... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:56+0300
2022-09-07T00:57+0300
dünya
liz truss
joe biden
vladimir putin
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059838467_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e4ed641f6bb9f1011a31e975b9a14caa.jpg
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, 'Rusya'nın meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların' üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği belirtildi.İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220906/kraliceden-hukumeti-kurma-gorevini-alan-truss-ingilterenin-yeni-basbakani-oldu--1060871653.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059838467_95:0:1168:805_1920x0_80_0_0_1d98e49c8a3326697d52ccdba4c64317.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
liz truss, joe biden, vladimir putin, ukrayna krizi
liz truss, joe biden, vladimir putin, ukrayna krizi

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

00:56 07.09.2022 (güncellendi: 00:57 07.09.2022)
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABYLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABY
Abone olTelegram
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Belfast Anlaşması'nı ele aldı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.
Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, 'Rusya'nın meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların' üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği belirtildi.
İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, küresel özgürlüğü güçlendirme, otokrasilerin oluşturduğu risklerle mücadele etme ve Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlama konusundaki taahhütlerini pekiştirdi. Truss ve Biden, bir dizi iç meseleyi ele aldı ve Belfast Anlaşması'nı (Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren anlaşmayı) korumanın önemi üzerinde anlaştı."

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
DÜNYA
Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alan Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu
Dün, 17:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала