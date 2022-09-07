https://sputniknews.com.tr/20220907/ingilterenin-yeni-basbakani-truss-abd-baskani-bidenla-telefonda-gorustu-1060893030.html

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Belfast Anlaşması'nı ele... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T00:56+0300

2022-09-07T00:56+0300

2022-09-07T00:57+0300

dünya

liz truss

joe biden

vladimir putin

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059838467_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e4ed641f6bb9f1011a31e975b9a14caa.jpg

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, 'Rusya'nın meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların' üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği belirtildi.İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220906/kraliceden-hukumeti-kurma-gorevini-alan-truss-ingilterenin-yeni-basbakani-oldu--1060871653.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

liz truss, joe biden, vladimir putin, ukrayna krizi