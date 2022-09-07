https://sputniknews.com.tr/20220907/indirim-icin-3-bin-kisi-toplandi-magaza-sahibi-tedirgin-olup-kepenkleri-kapatti-1060919277.html

İndirim için 3 bin kişi toplandı, mağaza sahibi tedirgin olup kepenkleri kapattı

İndirim için 3 bin kişi toplandı, mağaza sahibi tedirgin olup kepenkleri kapattı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde faaliyete geçen bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca vatandaşlar, saatler öncesinden... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T16:04+0300

2022-09-07T16:04+0300

2022-09-07T16:04+0300

yaşam

türkiye

istanbul

indirim

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İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı. Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.'Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk'İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.'Buraya 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı'Azize isimli bir vatandaş ise “Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220611/indirim-duyuran-magazada-izdiham-olustu-cevik-kuvvet-ekipleri-mudahale-etti-1057278695.html

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