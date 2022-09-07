https://sputniknews.com.tr/20220907/iaea-irandaki-uranyum-rezervlerinin-belirlenen-sinirin-uzerinde-oldugunu-tespit-etti-1060925529.html

IAEA, İran'daki uranyum rezervlerinin belirlenen sınırın üzerinde olduğunu tespit etti

IAEA, İran'daki uranyum rezervlerinin belirlenen sınırın üzerinde olduğunu tespit etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran’ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, nükleer anlaşmada öngörülen sınırın 19 kat üzerinde... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T18:35+0300

2022-09-07T18:35+0300

2022-09-07T18:47+0300

iran

dünya

uluslararası enerji ajansı (iea)

uranyum

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İran’ın, IAEA’nın mayıs ayındaki son raporundan bu yana yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarını 12.5 kilogram artırarak 55.6 kilograma ulaştırdığı kaydedildi. İran’daki uranyum stokları, 21 Ağustos itibariyle 131.6 kilogram artarak yaklaşık 3 bin 940 kilograma ulaştı.IAEA, üç tesiste tespit edilen uranyum parçacıklarının menşei hakkında hâlâ yanıt vermediğini, bunun nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yavaşlatan sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Açıklamada, “İran, bu raporlama döneminde, önemli güvenlik önlemleriyle ilgili konularda ajansla işbirliği yapmadı” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220802/irandan-yuzlerce-yeni-nesil-uranyum-zenginlestirme-santrifujunun-calistirilacagi-aciklamasi-1059392854.html

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iran, uluslararası enerji ajansı (iea), uranyum