https://sputniknews.com.tr/20220907/iaea-irandaki-uranyum-rezervlerinin-belirlenen-sinirin-uzerinde-oldugunu-tespit-etti-1060925529.html
IAEA, İran'daki uranyum rezervlerinin belirlenen sınırın üzerinde olduğunu tespit etti
IAEA, İran'daki uranyum rezervlerinin belirlenen sınırın üzerinde olduğunu tespit etti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran’ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, nükleer anlaşmada öngörülen sınırın 19 kat üzerinde... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T18:35+0300
2022-09-07T18:35+0300
2022-09-07T18:47+0300
iran
dünya
uluslararası enerji ajansı (iea)
uranyum
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İran’ın, IAEA’nın mayıs ayındaki son raporundan bu yana yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarını 12.5 kilogram artırarak 55.6 kilograma ulaştırdığı kaydedildi. İran’daki uranyum stokları, 21 Ağustos itibariyle 131.6 kilogram artarak yaklaşık 3 bin 940 kilograma ulaştı.IAEA, üç tesiste tespit edilen uranyum parçacıklarının menşei hakkında hâlâ yanıt vermediğini, bunun nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yavaşlatan sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Açıklamada, “İran, bu raporlama döneminde, önemli güvenlik önlemleriyle ilgili konularda ajansla işbirliği yapmadı” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220802/irandan-yuzlerce-yeni-nesil-uranyum-zenginlestirme-santrifujunun-calistirilacagi-aciklamasi-1059392854.html
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iran, uluslararası enerji ajansı (iea), uranyum
iran, uluslararası enerji ajansı (iea), uranyum
IAEA, İran'daki uranyum rezervlerinin belirlenen sınırın üzerinde olduğunu tespit etti
18:35 07.09.2022 (güncellendi: 18:47 07.09.2022) Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran’ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, nükleer anlaşmada öngörülen sınırın 19 kat üzerinde olduğu, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarının da nükleer bombanın oluşturulması için gereken miktarın üzerinde olduğu sonucuna vardı.
İran’ın, IAEA’nın mayıs ayındaki son raporundan bu yana yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarını 12.5 kilogram artırarak 55.6 kilograma ulaştırdığı kaydedildi. İran’daki uranyum stokları, 21 Ağustos itibariyle 131.6 kilogram artarak yaklaşık 3 bin 940 kilograma ulaştı.
IAEA, üç tesiste tespit edilen uranyum parçacıklarının menşei hakkında hâlâ yanıt vermediğini, bunun nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri yavaşlatan sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Açıklamada, “İran, bu raporlama döneminde, önemli güvenlik önlemleriyle ilgili konularda ajansla işbirliği yapmadı” ifadesine yer verildi.