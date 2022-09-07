Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu: İnceleme başlatıldı
04:43 07.09.2022 (güncellendi: 04:45 07.09.2022)
© ALİCAN GÜMÜŞ-Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
© ALİCAN GÜMÜŞ-
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye’ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri’ndeki balıklar su yüzüne çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları tedirgin eden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.
Asi Nehri'nin Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı.
Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi. Balıkçı Serap Temizkan, şunları söyledi:
"Eşimle balıkçılık yapıyorum. Asi Nehri kenarından geçerken ölü balıkları gördüm ve şoka uğradım Samandağ halkının geçimini sağladığı bir yer. Her yıl aynı şekilde ölümlerin olması bizi ciddi anlamda etkiliyor. Bu ölümlere önlem alınmazsa buradaki balıkçılık zor duruma girecek. Bir an önce bu ölümler ile ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor."
© ALİCAN GÜMÜŞ-Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
© ALİCAN GÜMÜŞ-Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
© ALİCAN GÜMÜŞ-Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
© ALİCAN GÜMÜŞ-Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
2/4
© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
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© ALİCAN GÜMÜŞ-
Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirden ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune aldı.
'Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz'
Asi Nehri’nin kentin can damarı olduğunu söyleyen Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, “Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Şu an sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer tür balıklar daha dayanıklı olduğu için bu kimyasala maruz kalsa da bir şekilde kendini kurtarıyor” dedi.
'Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda'
Yavru kefallerin her sene iki üç defa zehirlenip öldüğünü söyleyen balıkçı Nasır Aslan ise “Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda. Ölü balıklar var, istilacı su sümbülleri var. Bu soruna bir çare bulunması bekliyoruz” diye konuştu.
6 Ağustos, 11:29