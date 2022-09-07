https://sputniknews.com.tr/20220907/hatayda-asi-nehrinde-binlerce-olu-balik-su-yuzeyine-vurdu-inceleme-baslatildi-1060899716.html

Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu: İnceleme başlatıldı

Hatay'da Asi Nehri'nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu: İnceleme başlatıldı

Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye’ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri’ndeki balıklar su yüzüne çıktı. İl Tarım ve... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T04:43+0300

2022-09-07T04:43+0300

2022-09-07T04:45+0300

türkiye

balık

samandağ

hatay

ölüm

lübnan

bekaa

inceleme

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Asi Nehri'nin Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı.Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi. Balıkçı Serap Temizkan, şunları söyledi:Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirden ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune aldı.'Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz'Asi Nehri’nin kentin can damarı olduğunu söyleyen Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, “Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Şu an sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer tür balıklar daha dayanıklı olduğu için bu kimyasala maruz kalsa da bir şekilde kendini kurtarıyor” dedi. 'Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda'Yavru kefallerin her sene iki üç defa zehirlenip öldüğünü söyleyen balıkçı Nasır Aslan ise “Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda. Ölü balıklar var, istilacı su sümbülleri var. Bu soruna bir çare bulunması bekliyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220806/istanbulda-toplu-balik-olumleri-inceleme-baslatildi-1059581096.html

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