https://sputniknews.com.tr/20220907/harry-styles-chris-pinein-uzerine-tukurdu-iddiasi-sosyal-medyayi-salladi-tamamen-uydurmaca-1060904109.html

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiası sosyal medyayı salladı: 'Tamamen uydurmaca'

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiası sosyal medyayı salladı: 'Tamamen uydurmaca'

Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan 'Don't Worry Darling' filminde başrolü paylaşan Harry Styles ile Chris Pine arasında bir... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T10:44+0300

2022-09-07T10:44+0300

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yaşam

sinema

hollywood

harry styles

chris pine

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23 Eylül'de gösterime girecek olan Don't Worry Darling filminin Venedik Uluslararası Film Festivali'nde galası yapıldı. Ancak film galadan çok başrol oyuncuları Harry Styles ile Chris Pine arasındaki gerginlik iddialarıyla gündem oldu.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde törende Styles'ın Pine'ın yanına otururken üzerine tükürüyormuş gibi eğildiği, Pine'ın ise bu duruma tepki gösterdiği görülüyor.Ancak ünlü oyuncu Chris Pine'ın People dergisine konuşan bir temsilcisi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bu çok saçma bir hikaye ve tamamen uydurmaca" dedi:Styles'ın temsilcilerinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.Styles'ın Pine'ın üzerine tükürmediğini savunan bir grup sosyal medya kullanıcısı ise, Pine'ın o esnada gözlüklerini kaybettiğini düşündüğünü ve bu nedenle alkışlamayı bıraktığını ancak daha sonra bacaklarının arasında olduğunu fark ettiği için gülümsediğini ileri sürdü.

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sinema, hollywood, harry styles, chris pine