https://sputniknews.com.tr/20220907/gulsenden-katli-vaciptir-sozlerine-suc-duyurusu-1060902242.html

Gülşen'den 'Katli vaciptir' sözlerine suç duyurusu

Gülşen'den 'Katli vaciptir' sözlerine suç duyurusu

Sanatçı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri sonrası hakkında "Katli vaciptir" diyen Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T09:03+0300

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türkiye

gülşen

dava

imam hatip

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İmam hatip liseliler hakkında dört aydan uzun süre önce yaptığı bir şaka nedeniyle tutuklanıp ev hapsi şartıyla tahliye edilen müzisyen Gülşen, kendisi hakkında "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" paylaşımı yapan Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.HalkTV'nin özel haberine göre, Gülşen'in avukatı Emre Emek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Yıldız için "anayasayı ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halk arasında korku ve panik yaymak amacıyla tehdit", "suç işlemeye tahrik" ve resen takdir edilecek suçları sebebiyle soruşturma başlatılması ve iddianame düzenlenmesi talep edildi.Yıldız, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmişti.NE OLMUŞTU?Gülşen hakkında 30 Nisan'daki imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmış ve tutuklanmıştı. Gülşen'in tutuklanması büyük tepki çekmişti. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Gülşen, ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emre Emek, ev hapsinin kaldırılması için başvurmuş, başvuru reddedilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesinin ardından Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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