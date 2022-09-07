https://sputniknews.com.tr/20220907/goldman-sachs-raporu-piyasa-krizi-kucumsuyor-1060898628.html
Goldman Sachs Raporu: Piyasa krizi küçümsüyor
Goldman Sachs Raporu: Piyasa krizi küçümsüyor
Goldman Sachs raporuna göre, Avrupa'da enerji faturalarının 2 trilyon euro artacak Piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediği savunulan rapora göre, 'bu kriz... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T04:28+0300
2022-09-07T04:28+0300
2022-09-07T04:30+0300
ekonomi
goldman sachs
piyasa
analist
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Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yapacakları 2023 ilk çeyreğe kadar 2 trilyon euro artacaklar.Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yaptıklarında Avrupa'nın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'i civarına ulaşacaklar.Dünya'nın Foreks'ten aktardığına göre piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediğini de savunan analistler, "Biz bu krizin 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandılar.Goldman Sachs raporunda enerji üretimine fiyat sınırı getirilmesi halinde AB'nin enerji faturalarında 650 milyar euro civarında tasarruf olabileceğini de belirtti.
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goldman sachs, piyasa, analist
goldman sachs, piyasa, analist
Goldman Sachs Raporu: Piyasa krizi küçümsüyor
04:28 07.09.2022 (güncellendi: 04:30 07.09.2022) Abone ol
Goldman Sachs raporuna göre, Avrupa'da enerji faturalarının 2 trilyon euro artacak Piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediği savunulan rapora göre, 'bu kriz 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacak
Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yapacakları 2023 ilk çeyreğe kadar 2 trilyon euro artacaklar.
Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yaptıklarında Avrupa'nın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'i civarına ulaşacaklar.
Dünya'nın Foreks'ten aktardığına
göre piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediğini de savunan analistler, "Biz bu krizin 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacağını öngörüyoruz"
ifadelerini kullandılar.
Goldman Sachs raporunda enerji üretimine fiyat sınırı getirilmesi halinde AB'nin enerji faturalarında 650 milyar euro civarında tasarruf olabileceğini de belirtti.