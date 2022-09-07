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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/gazprom-portovaya-kompresor-istasyonunda-dogalgaz-sivilastirmaya-basladi-1061114801.html
Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda doğalgaz sıvılaştırmaya başladı
Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda doğalgaz sıvılaştırmaya başladı
Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Portovaya kompresör istasyonundaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fabrikasında... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T22:09+0300
2022-09-13T00:10+0300
ukrayna krizi
gazprom
vitaliy markelov
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Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Markelov, iki üretim hattının çalıştığı fabrikada 72 saat süren test çalışmalarının ardından ilk 30 bin ton LNG üretildiğini anlattı.“Şimdi LNG’yi tüketicilere ulaştıracak bir gemi gelecek” diyen Markelov, “Dünya piyasalarındaki durum dikkate alındığında, ürettiğimiz LNG talep görecek. İlk tanker yükleniyor” diye ekledi.Fabrikada toplamda 6 üretim hattının olacağını belirten Markelov, “Yıl sonuna kadar üçüncü üretim hattını devreye sokacağız, geriye kalan üç hat da 2025’e kadar açılacak” ifadesini kullandı.
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gazprom, vitaliy markelov
gazprom, vitaliy markelov

Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda doğalgaz sıvılaştırmaya başladı

22:09 07.09.2022 (güncellendi: 00:10 13.09.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Portovaya kompresör istasyonundaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fabrikasında gaz sıvılaştırma çalışmalarının başladığını belirtti.
Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Markelov, iki üretim hattının çalıştığı fabrikada 72 saat süren test çalışmalarının ardından ilk 30 bin ton LNG üretildiğini anlattı.
“Şimdi LNG’yi tüketicilere ulaştıracak bir gemi gelecek” diyen Markelov, “Dünya piyasalarındaki durum dikkate alındığında, ürettiğimiz LNG talep görecek. İlk tanker yükleniyor” diye ekledi.
Fabrikada toplamda 6 üretim hattının olacağını belirten Markelov, “Yıl sonuna kadar üçüncü üretim hattını devreye sokacağız, geriye kalan üç hat da 2025’e kadar açılacak” ifadesini kullandı.
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