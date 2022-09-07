https://sputniknews.com.tr/20220907/gazprom-portovaya-kompresor-istasyonunda-dogalgaz-sivilastirmaya-basladi-1061114801.html

Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda doğalgaz sıvılaştırmaya başladı

Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda doğalgaz sıvılaştırmaya başladı

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Portovaya kompresör istasyonundaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fabrikasında... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T22:09+0300

2022-09-07T22:09+0300

2022-09-13T00:10+0300

ukrayna krizi

gazprom

vitaliy markelov

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Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Markelov, iki üretim hattının çalıştığı fabrikada 72 saat süren test çalışmalarının ardından ilk 30 bin ton LNG üretildiğini anlattı.“Şimdi LNG’yi tüketicilere ulaştıracak bir gemi gelecek” diyen Markelov, “Dünya piyasalarındaki durum dikkate alındığında, ürettiğimiz LNG talep görecek. İlk tanker yükleniyor” diye ekledi.Fabrikada toplamda 6 üretim hattının olacağını belirten Markelov, “Yıl sonuna kadar üçüncü üretim hattını devreye sokacağız, geriye kalan üç hat da 2025’e kadar açılacak” ifadesini kullandı.

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gazprom, vitaliy markelov