https://sputniknews.com.tr/20220907/gazeteci-karakaya-fransa-turkiye-dusmanligi-ile-kendi-beceriksizligini-gizliyor-1060916344.html

Gazeteci Karakaya: Fransa, Türkiye düşmanlığı ile kendi beceriksizliğini gizliyor

Gazeteci Karakaya: Fransa, Türkiye düşmanlığı ile kendi beceriksizliğini gizliyor

Fransa’nın Türkiye’yi suçlayan açıklamaları iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri daha da gerdi. Afrika’da Türkiye’den rahatsız olan, Yunanistan ile... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T14:57+0300

2022-09-07T14:57+0300

2022-09-07T14:57+0300

görüş

türkiye

fransa

ankara

paris

yunanistan

rusya

ukrayna

emmanuel macron

recep tayyip erdoğan

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Türkiye ve Fransa ilişkilerindeki gerginlik yeni değil. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi suçlayan son açıklamaları Ankara’dan sert tepkiyle karşılandı.Fransa’nın eski sömürgesi Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’i ziyaret eden Macron, Türkiye menşeli ağların (Afrika'da) Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü söyledi. Macron, ayrıca, “Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" diye konuştu.Türk Dışişleri: Fransa'nın olgunluğa erişmesini temenni ediyoruzTürkiye Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya cevabında "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez" ifadelerine yer verdi. Bakanlık açıklamasında, “Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır. Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz” ifadeleri de yer aldı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Türkiye ziyaretinde konuştu. İki ismin düzenlediği basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Sayın Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Sonuçta Türkiye olarak biz Afrika'da veya başka yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz ve hiçbir ülkeyle de bir problemimiz yok" dedi.‘Fransa eski sömürgelerinden kovuluyor’Fransa’da yaşayan gazeteci Fatih Karakaya, Türkiye ve Fransa arasındaki “Afrika” gerilimini Sputnik’e değerlendirdi.Karakaya, “Aslında Fransa’nın Türkiye karşıtlığı yeni değil. Osmanlı dönemi, daha sonra Cumhuriyet dönemi bile Fransa’nın Türkiye’ye karşı tepeden bakmasına şahit oluyoruz” diyerek şunları ekledi:‘Macron ikiyüzlü tavırlarını Rusya görmeyecek sanıyor’Macron’un bir başka açıklaması da Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin aldığı role dair oldu. Macron, "Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?" diyerek "Uzun bir savaşa hazırlanmalı, gerginliği önlemeli ve barışı hazırlamalıyız. Barışa hazırlanmak, birkaç gün önce yaptığım ve tekrar yapacağım üzere Rusya dahil tüm taraflarla görüşmek anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Karakaya, bu konuda yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:‘Irak ve Afganistan’ı işgal için kullandıkları dili yine kullanıyorlar’Avrupa’daki enerji krizinin Fransa’ya yansımalarını da değerlendiren Karakaya, “Macron, nükleer santrallerin kapatılmasına karar vermişti. Bakımsızlıktan çürüyordu. Gaza üstelik Rusya gazına bağımlı olunca halkta hoşnutsuzluk oldu. 2021 yılında 85 euro olan elektriğin megawatt/saat ücreti 2023 için 1000 euroya satılmaya başladı. Halkı tasarrufa, kombileri kısmaya çağırıyorlar. Yazın da kuraklık olması nedeni ile şimdi gaz sıkıntısını da iklim değişikliği çerçevesinde tasarruf diye halka dayatmaya başladılar. ‘Bu kadar kısıyoruz ama elimizde gaz olmadığı için değil dünyayı kurtarmak için kısıyoruz’ demeye getiriyorlar. Tabii hiç inandırıcı değil. Ancak maalesef yine medya orduları ile özgürlük-demokrasi-insan hakları-batı değerleri gibi kavramları öne sürüp bunları korumanın bir bedeli olacağını halka inandırıyorlar. Bir zamanlar Irak ve Afganistan’ı işgal için kullandıkları dili yine kullanıyorlar. Dolayısıyla Fransa’nın Rusya politikasında bir değişiklik yerine halkı kandırmaya devam edeceklerini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.‘Kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmadan Yunanistan’ı destekleyecekler’Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da Ankara’nın hemen ardından Atina’ya giderek Fransa’nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Gazeteci Fatih Karakaya, bu konudaki değerlendirmesinde ise şunları kaydetti:

fransa

ankara

paris

yunanistan

rusya

ukrayna

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