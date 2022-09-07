https://sputniknews.com.tr/20220907/galatasaray-yusuf-demiri-kadrosuna-katti-1060925212.html
Galatasaray, Yusuf Demir'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Yusuf Demir'i kadrosuna kattı
Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T18:20+0300
2022-09-07T18:20+0300
2022-09-07T18:24+0300
yusuf demir
barcelona
spor
galatasaray
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Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220113/barcelona-resmen-duyurdu-yusuf-demir-ile-yollar-ayrildi-1052706377.html
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yusuf demir, barcelona, galatasaray
yusuf demir, barcelona, galatasaray
Galatasaray, Yusuf Demir'i kadrosuna kattı
18:20 07.09.2022 (güncellendi: 18:24 07.09.2022) Abone ol
Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.