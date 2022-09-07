https://sputniknews.com.tr/20220907/galatasaray-icardinin-transferi-icin-gorusmelere-baslandigini-duyurdu-1060931526.html

Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, Mauro Icardi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

mauro icardi

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Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.Icardi'nin bir videosunu da paylaşan kulüp, şu ifadelere yer verdi:

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galatasaray, mauro icardi