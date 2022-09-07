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Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
Galatasaray, Mauro Icardi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T22:17+0300
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spor
galatasaray
mauro icardi
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Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.Icardi'nin bir videosunu da paylaşan kulüp, şu ifadelere yer verdi:
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galatasaray, mauro icardi
galatasaray, mauro icardi

Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

22:17 07.09.2022 (güncellendi: 22:21 07.09.2022)
© AFP 2022 / VALERY HACHEArjantinli futbolcu Mauro Icardi
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / VALERY HACHE
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Icardi'nin bir videosunu da paylaşan kulüp, şu ifadelere yer verdi:
Transfer görüşmelerine başladığımız Mauro Icardi, taraftarımızla buluşmadan önce üçlü provası yapıyor!
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