Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
22:17 07.09.2022 (güncellendi: 22:21 07.09.2022)
© AFP 2022 / VALERY HACHEArjantinli futbolcu Mauro Icardi
© AFP 2022 / VALERY HACHE
Galatasaray, Mauro Icardi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/dERvvq97o0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
Icardi'nin bir videosunu da paylaşan kulüp, şu ifadelere yer verdi:
Transfer görüşmelerine başladığımız Mauro Icardi, taraftarımızla buluşmadan önce üçlü provası yapıyor!
1⃣ - 2⃣ - 3⃣ 🤫— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
Transfer görüşmelerine başladığımız @MauroIcardi, taraftarımızla buluşmadan önce üçlü provası yapıyor! 🦁 pic.twitter.com/fo6TFoy2tp