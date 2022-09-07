https://sputniknews.com.tr/20220907/fasli-yolcunun-midesinden-100-kapsul-esrar-cikti-1060897542.html

Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı

Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T03:40+0300

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narkotik

narkotik suçlarla mücadele

fas

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Antalya Havalimanı’na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi. Gözaltına alınan H.L. hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından işlem yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220704/iran-uyruklu-sahsin-bagirsaginda-12-kapsul-metamfetamin-maddesi-ele-gecirildi--1058269075.html

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