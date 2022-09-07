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https://sputniknews.com.tr/20220907/fasli-yolcunun-midesinden-100-kapsul-esrar-cikti-1060897542.html
Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı
Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T03:40+0300
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Antalya Havalimanı’na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi. Gözaltına alınan H.L. hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından işlem yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220704/iran-uyruklu-sahsin-bagirsaginda-12-kapsul-metamfetamin-maddesi-ele-gecirildi--1058269075.html
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antalya, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, fas
antalya, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, fas

Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı

03:40 07.09.2022 (güncellendi: 03:41 07.09.2022)
© İHAAntalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA
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Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya Havalimanı’na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi. Gözaltına alınan H.L. hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından işlem yapıldı.
© İHAAntalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
© İHAAntalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
1/2
© İHA
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
2/2
© İHA
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğince Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yaptırılan iç beden muayenesinde 100 adet kapsül halinde daralı bin 100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
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