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Fenerbahçe Eski Başkanı, çalışanlarını tokatladı
Fenerbahçe Eski Başkanı, çalışanlarını tokatladı
Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
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Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya'nın, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı iddia edildi.Holdingin yönetim kurulu üyelerinin, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220619/istanbulda-bir-adam-yolda-yuruyen-kadini-tokatladi-1057623813.html
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türkiye, fenerbahçe, başkan, darp, tokat
türkiye, fenerbahçe, başkan, darp, tokat

Fenerbahçe Eski Başkanı, çalışanlarını tokatladı

11:46 07.09.2022 (güncellendi: 12:26 07.09.2022)
© İHA / İHAEski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya çalışanlarını tokatladı
Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya çalışanlarını tokatladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA / İHA
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Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı.
Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya'nın, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı iddia edildi.

Holdingin yönetim kurulu üyelerinin, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.
İstanbul Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs ise ara sokakta darp edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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