https://sputniknews.com.tr/20220907/eski-fenerbahce-baskani-calisanlarini-tokatladi-1060907084.html

Fenerbahçe Eski Başkanı, çalışanlarını tokatladı

Fenerbahçe Eski Başkanı, çalışanlarını tokatladı

Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:46+0300

2022-09-07T11:46+0300

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türkiye

türkiye

fenerbahçe

başkan

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tokat

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Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya'nın, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı iddia edildi.Holdingin yönetim kurulu üyelerinin, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220619/istanbulda-bir-adam-yolda-yuruyen-kadini-tokatladi-1057623813.html

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