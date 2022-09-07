Fenerbahçe Eski Başkanı, çalışanlarını tokatladı
11:46 07.09.2022 (güncellendi: 12:26 07.09.2022)
© İHA / İHAEski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya çalışanlarını tokatladı
© İHA / İHA
Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı.
Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya'nın, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı iddia edildi.
Holdingin yönetim kurulu üyelerinin, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.
Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.
Holdingin yönetim kurulu üyelerinin, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.
Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.
Eski Fenerbahçe Başkanı, çalışanlarını tokatladıhttps://t.co/3AyfbNINjQ pic.twitter.com/UnTodJAMRr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2022
19 Haziran , 19:58