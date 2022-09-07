https://sputniknews.com.tr/20220907/edirnede-belediyeden-konteynerlerdeki-copu-yere-doken-kisi-icin-suc-duyurusu-1060894501.html
Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken kişi için suç duyurusu
Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken kişi için suç duyurusu
Edirne'de, konteynerlerdeki çöpleri yere döken kimliği belirsiz kişi hakkında, belediye tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T01:30+0300
2022-09-07T01:30+0300
2022-09-07T01:33+0300
türkiye
edirne
çöp
konteyner
belediye
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Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar gittikleri Atatürk Caddesi Ayşekadın mevkinden Şükrüpaşa Caddesi’ne kadar olan bölümdeki konteynerlerdeki çöplerin rastgele yola atıldığını gördü. İşçilerin durumu amirlerine bildirmesiyle inceleme başlatıldı.İnceleme sonucunda, tüm konteynerlerdeki çöplerin yola rastgele atıldığı belirlenirken, belediye ekipleri durumu fotoğraflarla raporlayarak, bölgeyi temizledi. Yapılan incelemede, çevrede yaşayanların da çekmiş olduğu cep telefonu kamera kayıtlarıyla, olayın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Edirne Belediyesi, düzenlenen raporlar doğrultusunda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, şüphelinin yakalanması için hukuki işlem başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, olayın çevredekiler tarafından büyük tepki çektiğini ve bu nedenle de çöpleri etrafa saçan kişinin yakalanarak, cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.
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edirne, çöp, konteyner, belediye
edirne, çöp, konteyner, belediye
Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken kişi için suç duyurusu
01:30 07.09.2022 (güncellendi: 01:33 07.09.2022) Abone ol
Edirne'de, konteynerlerdeki çöpleri yere döken kimliği belirsiz kişi hakkında, belediye tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar gittikleri Atatürk Caddesi Ayşekadın mevkinden Şükrüpaşa Caddesi’ne kadar olan bölümdeki konteynerlerdeki çöplerin rastgele yola atıldığını gördü. İşçilerin durumu amirlerine bildirmesiyle inceleme başlatıldı.
İnceleme sonucunda, tüm konteynerlerdeki çöplerin yola rastgele atıldığı belirlenirken, belediye ekipleri durumu fotoğraflarla raporlayarak, bölgeyi temizledi.
Yapılan incelemede, çevrede yaşayanların da çekmiş olduğu cep telefonu kamera kayıtlarıyla, olayın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Edirne Belediyesi, düzenlenen raporlar doğrultusunda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, şüphelinin yakalanması için hukuki işlem başlattı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, olayın çevredekiler tarafından büyük tepki çektiğini ve bu nedenle de çöpleri etrafa saçan kişinin yakalanarak, cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.