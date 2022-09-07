https://sputniknews.com.tr/20220907/edirnede-belediyeden-konteynerlerdeki-copu-yere-doken-kisi-icin-suc-duyurusu-1060894501.html

Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken kişi için suç duyurusu

Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken kişi için suç duyurusu

Edirne'de, konteynerlerdeki çöpleri yere döken kimliği belirsiz kişi hakkında, belediye tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T01:30+0300

2022-09-07T01:30+0300

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türkiye

edirne

çöp

konteyner

belediye

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Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar gittikleri Atatürk Caddesi Ayşekadın mevkinden Şükrüpaşa Caddesi’ne kadar olan bölümdeki konteynerlerdeki çöplerin rastgele yola atıldığını gördü. İşçilerin durumu amirlerine bildirmesiyle inceleme başlatıldı.İnceleme sonucunda, tüm konteynerlerdeki çöplerin yola rastgele atıldığı belirlenirken, belediye ekipleri durumu fotoğraflarla raporlayarak, bölgeyi temizledi. Yapılan incelemede, çevrede yaşayanların da çekmiş olduğu cep telefonu kamera kayıtlarıyla, olayın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Edirne Belediyesi, düzenlenen raporlar doğrultusunda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, şüphelinin yakalanması için hukuki işlem başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, olayın çevredekiler tarafından büyük tepki çektiğini ve bu nedenle de çöpleri etrafa saçan kişinin yakalanarak, cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

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edirne, çöp, konteyner, belediye