https://sputniknews.com.tr/20220907/duzcede-icme-suyu-hatti-patladi-sular-ikinci-kata-kadar-fiskirdi-1060900115.html
Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde içme suyu isale hattında patlama oldu. Tazyikle çıkan su, bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T04:50+0300
2022-09-07T04:50+0300
2022-09-07T04:52+0300
türkiye
düzce
içme suyu
akçakoca
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Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi’ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı.Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı.Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı. Apartman sakinleri, olayın ardından pijamalarıyla sokağa döküldü. Daha sonra belediye ekipleri suyu kesti.Öte yandan hattın 8 defa aynı yerden patladığı belirtildi.. Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.
türkiye
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akçakoca
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düzce, içme suyu, akçakoca
düzce, içme suyu, akçakoca
Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
04:50 07.09.2022 (güncellendi: 04:52 07.09.2022) Abone ol
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde içme suyu isale hattında patlama oldu. Tazyikle çıkan su, bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi.
Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi’ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı.
Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı.
Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı.
Apartman sakinleri, olayın ardından pijamalarıyla sokağa döküldü. Daha sonra belediye ekipleri suyu kesti.
Öte yandan hattın 8 defa aynı yerden patladığı belirtildi..
Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.