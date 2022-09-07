https://sputniknews.com.tr/20220907/duzcede-icme-suyu-hatti-patladi-sular-ikinci-kata-kadar-fiskirdi-1060900115.html

Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı

Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde içme suyu isale hattında patlama oldu. Tazyikle çıkan su, bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T04:50+0300

2022-09-07T04:50+0300

2022-09-07T04:52+0300

türkiye

düzce

içme suyu

akçakoca

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Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi’ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı.Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı.Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı. Apartman sakinleri, olayın ardından pijamalarıyla sokağa döküldü. Daha sonra belediye ekipleri suyu kesti.Öte yandan hattın 8 defa aynı yerden patladığı belirtildi.. Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.

türkiye

düzce

akçakoca

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düzce, içme suyu, akçakoca