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Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde içme suyu isale hattında patlama oldu. Tazyikle çıkan su, bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T04:50+0300
2022-09-07T04:52+0300
türkiye
düzce
içme suyu
akçakoca
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Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi’ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı.Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı.Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı. Apartman sakinleri, olayın ardından pijamalarıyla sokağa döküldü. Daha sonra belediye ekipleri suyu kesti.Öte yandan hattın 8 defa aynı yerden patladığı belirtildi.. Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.
türkiye
düzce
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düzce, içme suyu, akçakoca
düzce, içme suyu, akçakoca

Düzce'de içme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı

04:50 07.09.2022 (güncellendi: 04:52 07.09.2022)
© İHA / SELÇUK AKYOL - TUNCAY TÜRKGÜLÜ-Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde patlayan su hattından fışkıran sular bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. Fışkıran sular nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde patlayan su hattından fışkıran sular bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. Fışkıran sular nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA / SELÇUK AKYOL - TUNCAY TÜRKGÜLÜ-
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde içme suyu isale hattında patlama oldu. Tazyikle çıkan su, bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi.
Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi’ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı.
Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı.
Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı.
Apartman sakinleri, olayın ardından pijamalarıyla sokağa döküldü. Daha sonra belediye ekipleri suyu kesti.
Öte yandan hattın 8 defa aynı yerden patladığı belirtildi..
Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.
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