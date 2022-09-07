https://sputniknews.com.tr/20220907/drift-yapan-otomobilin-surucusu-dur-ihtarinda-bulunan-bekciye-carpti-1060908579.html
Drift yapan otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı
Drift yapan otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı
Zonguldak Ereğli'de drift yapan otomobilin sürücüsü Recep Karaçam, 'dur' ihtarında bulunan bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarptı. Aydoğdu tedaviye alınırken, 2.47... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T12:25+0300
2022-09-07T12:25+0300
2022-09-07T12:25+0300
yaşam
drift
bekçi
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Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde, gece saatlerinde site içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler; drift yapan otomobili durdurmak istedi. Sürücü Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu’ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı.Hayati tehlikesi yokBu sırada olay yerine gelen takviye ekipler, sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken; yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor
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drift, bekçi
Drift yapan otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı
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Zonguldak Ereğli'de drift yapan otomobilin sürücüsü Recep Karaçam, 'dur' ihtarında bulunan bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarptı. Aydoğdu tedaviye alınırken, 2.47 promil alkollü olan Karaçam ise gözaltına alındı.
Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde, gece saatlerinde site içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler; drift yapan otomobili durdurmak istedi. Sürücü Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı.
Hayati tehlikesi yok
Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler, sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken; yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor