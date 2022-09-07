https://sputniknews.com.tr/20220907/drift-yapan-otomobilin-alkollu-surucusu-dur-ihtarinda-bulunan-bekciye-carpti-1060893622.html

Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı

Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarında bulunan bekçi çarptı. Bekçi tedaviye alınırken, 2.47... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T01:13+0300

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türkiye

drift

alkol

ereğli

zonguldak

sürücü

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, devriye görevinde bulunan bekçiler, sanayi içinde drift yapan otomobili durdurmak istedi. Sürücü 32 yaşındaki Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada 33 yaşındaki bekçi Hamza Aydoğdu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken, yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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drift, alkol, ereğli, zonguldak, sürücü