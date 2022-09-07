https://sputniknews.com.tr/20220907/drift-yapan-otomobilin-alkollu-surucusu-dur-ihtarinda-bulunan-bekciye-carpti-1060893622.html
Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı
Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarında bulunan bekçi çarptı. Bekçi tedaviye alınırken, 2.47... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T01:13+0300
2022-09-07T01:13+0300
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türkiye
drift
alkol
ereğli
zonguldak
sürücü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, devriye görevinde bulunan bekçiler, sanayi içinde drift yapan otomobili durdurmak istedi. Sürücü 32 yaşındaki Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada 33 yaşındaki bekçi Hamza Aydoğdu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken, yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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drift, alkol, ereğli, zonguldak, sürücü
drift, alkol, ereğli, zonguldak, sürücü
Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı
01:13 07.09.2022 (güncellendi: 01:16 07.09.2022) Abone ol
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarında bulunan bekçi çarptı. Bekçi tedaviye alınırken, 2.47 promil alkollü olan sürücü ise gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, devriye görevinde bulunan bekçiler, sanayi içinde drift yapan otomobili durdurmak istedi.
Sürücü 32 yaşındaki Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada 33 yaşındaki bekçi Hamza Aydoğdu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu.
Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken, yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.