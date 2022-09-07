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https://sputniknews.com.tr/20220907/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060902396.html
Gram altın bin liranın altına düştü
Gram altın bin liranın altına düştü
Bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18,04 civarında işlem görüyor. Gram altın ise uzun bir sürenin ardından bin liranın... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T09:12+0300
2022-09-07T09:23+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
yarım gram altın
gram altın
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Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18,2605 ile yılın zirvesini görmüştü.Euro/TL 18,04 civarında işlem görüyor.Dün ABD'de açıklanan PMI verisinin hizmet sektöründe beklentilerin üzerinde hızlandığını göstermesi, ekonominin resesyona girmeyeceği beklentilerini kuvvetlendirirken Fed'in 21 Eylül'de 75 baz puan daha faiz artırması için alan sağladı.Piyasalar Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 73 ihtimal verirken 50 baz puanlık artışa gidilmesine yüzde 23 olasılık veriyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde. Euro/dolar 1'in altında 0,9894 civarında işlem görmeye devam ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1700 doların altında hareket ediyor.Altın fiyatlarındaki düşüşte dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini pekiştirmesi etkili oldu.Gram altın bin liranın altındaİç piyasada gram altın 993 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altını 6 bin 842 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060850498.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları

Gram altın bin liranın altına düştü

09:12 07.09.2022 (güncellendi: 09:23 07.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18,04 civarında işlem görüyor. Gram altın ise uzun bir sürenin ardından bin liranın altına düştü ve 993 liradan alıcı buluyor.
Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18,2605 ile yılın zirvesini görmüştü.

Euro/TL 18,04 civarında işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan PMI verisinin hizmet sektöründe beklentilerin üzerinde hızlandığını göstermesi, ekonominin resesyona girmeyeceği beklentilerini kuvvetlendirirken Fed'in 21 Eylül'de 75 baz puan daha faiz artırması için alan sağladı.
Piyasalar Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 73 ihtimal verirken 50 baz puanlık artışa gidilmesine yüzde 23 olasılık veriyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde. Euro/dolar 1'in altında 0,9894 civarında işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1700 doların altında hareket ediyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşte dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini pekiştirmesi etkili oldu.

Gram altın bin liranın altında

İç piyasada gram altın 993 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altını 6 bin 842 liradan satılıyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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