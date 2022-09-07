https://sputniknews.com.tr/20220907/dogu-perincekten-ak-parti-bolunecek-cikisi-erdogan-hangi-tarafta-kalir-bilmiyorum-1060902126.html

Doğu Perinçek'ten 'AK Parti bölünecek' çıkışı: Erdoğan hangi tarafta kalır bilmiyorum

Doğu Perinçek'ten 'AK Parti bölünecek' çıkışı: Erdoğan hangi tarafta kalır bilmiyorum

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti’nin bölüneceğini savundu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T08:40+0300

2022-09-07T08:40+0300

2022-09-07T08:40+0300

politika

doğu perinçek

ak parti

nureddin nebati

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu.'Çıkış Yolu' isimli programda Türkiye'nin gündemini değerlendiren Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti’nin bölüneceğini savundu.Bakan Nebati’nin ABD'nin tehdit mektubu karşısındaki tavrını eleştiren Perinçek "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.Nebati’nin “Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, AK Part,’nin “Atlantikçiler ile vatanseverler” arasında bölüneceğini savunarak, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” ifadelerini kullandı.

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doğu perinçek, ak parti, nureddin nebati