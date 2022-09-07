Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220907/dogu-perincekten-ak-parti-bolunecek-cikisi-erdogan-hangi-tarafta-kalir-bilmiyorum-1060902126.html
Doğu Perinçek'ten 'AK Parti bölünecek' çıkışı: Erdoğan hangi tarafta kalır bilmiyorum
Doğu Perinçek'ten 'AK Parti bölünecek' çıkışı: Erdoğan hangi tarafta kalır bilmiyorum
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti’nin bölüneceğini savundu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T08:40+0300
2022-09-07T08:40+0300
politika
doğu perinçek
ak parti
nureddin nebati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu.'Çıkış Yolu' isimli programda Türkiye'nin gündemini değerlendiren Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti’nin bölüneceğini savundu.Bakan Nebati’nin ABD'nin tehdit mektubu karşısındaki tavrını eleştiren Perinçek "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.Nebati’nin “Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, AK Part,’nin “Atlantikçiler ile vatanseverler” arasında bölüneceğini savunarak, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu perinçek, ak parti, nureddin nebati
doğu perinçek, ak parti, nureddin nebati

Doğu Perinçek'ten 'AK Parti bölünecek' çıkışı: Erdoğan hangi tarafta kalır bilmiyorum

08:40 07.09.2022
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Fotoğraf : Vatan Partisi
Abone olTelegram
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti’nin bölüneceğini savundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
'Çıkış Yolu' isimli programda Türkiye'nin gündemini değerlendiren Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldı, AK Parti’nin bölüneceğini savundu.
Bakan Nebati’nin ABD'nin tehdit mektubu karşısındaki tavrını eleştiren Perinçek "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.
Nebati’nin “Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda tavrımız değişmedi” sözlerini eleştiren Perinçek, AK Part,’nin “Atlantikçiler ile vatanseverler” arasında bölüneceğini savunarak, “AK Parti bölünecek. Buradan açıkça söylüyorum. Bu politikalarla AK Parti bölünecek” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала