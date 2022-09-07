Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220907/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-iddialara-yalanlama-1060932845.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T22:46+0300
2022-09-07T22:46+0300
türkiye
iletişim
iletişim başkanlığı
idris kardaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Koordinatörü İdris Kardaş, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kardaş, "Bazı basın yayın organlarında, İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' hakkında mesnetsiz iddialar yer almıştır" dedi. Kardaş, İletişim Başkanlığı’nın, Türkiye’ye karşı dezenformasyonla mücadele etme görevine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iletişim, iletişim başkanlığı, idris kardaş
iletişim, iletişim başkanlığı, idris kardaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama

22:46 07.09.2022
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Koordinatörü İdris Kardaş, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Kardaş, "Bazı basın yayın organlarında, İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' hakkında mesnetsiz iddialar yer almıştır" dedi.
Kardaş, İletişim Başkanlığı’nın, Türkiye’ye karşı dezenformasyonla mücadele etme görevine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çok açıktır. Kararnamenin 6. Maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.' yazılıdır. Dolayısıyla her türlü dezenformasyonla mücadele etmek İletişim Başkanlığı’nın görevidir. Bu görev, milletin iradesi olan Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından verilmiştir. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала