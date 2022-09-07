Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama

"14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çok açıktır. Kararnamenin 6. Maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.' yazılıdır. Dolayısıyla her türlü dezenformasyonla mücadele etmek İletişim Başkanlığı’nın görevidir. Bu görev, milletin iradesi olan Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından verilmiştir. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur."