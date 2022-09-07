https://sputniknews.com.tr/20220907/deprem-kusagindaki-sakaryaya-yeni-afet-koordinasyon-merkezi-insa-edilecek-1060924712.html

Deprem kuşağındaki Sakarya'ya yeni afet koordinasyon merkezi inşa edilecek

Deprem kuşağındaki Sakarya'ya yeni afet koordinasyon merkezi inşa edilecek

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen illerden Sakarya'da, afet yönetim altyapısını güçlendirecek yeni afet koordinasyon merkezi inşa... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T18:11+0300

2022-09-07T18:11+0300

2022-09-07T18:14+0300

sakarya

türkiye

deprem

afet

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ‘Afet Koordinasyon Merkezi ve Güneşler İtfaiye Binası’ projesi için yarın ihaleye çıkılacağı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ihalenin ardından hayata geçirilecek projenin, afet bilincini üst düzeye çıkarma ve şehri afetlere karşı hazırlamada önemli olduğunu vurguladı.Yüce, 11 bin 550 metrekarelik alanda inşa edilecek yapının afetlerde üs bölgesi görevi göreceğini belirterek, "Projeyi şehir merkezimize yakın konumdaki Karaköy Mahallemizde inşa edeceğiz. Afet Koordinasyon Merkezi, aynı zamanda eğitim üssü olacak. Burada afet ve acil durum eğitimlerinin tamamını uzman ekipler eşliğinde sunacağız. Afet bilincini üst düzeye çıkaracak, vatandaşlarımıza afet eğitimleri sunacak, ayrıca şehir dışından da afet eğitimi için gelecek olanları konuk edeceğiz" bilgisini paylaştı.İki katlı merkezde deprem, mutfak yangını ve dumanlı alanlardan kaçış simülasyonlarının bulunacağını aktaran Yüce, şunları kaydetti:Yüce, proje kapsamında bölgeye yeni itfaiye binası da kazandıracaklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20211130/itulu-profesor-marmara-depreminin-zamani-geldi-dedi-fay-hattindaki-110-ilceyi-acikladi-1051280425.html

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