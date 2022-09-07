https://sputniknews.com.tr/20220907/cumhurbaskani-erdogan-hirvatistana-gitti-1060927548.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında Hırvatistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında Hırvatistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında Bosna-Herkes ve Sırbistan ziyaretinin ardından son durağı olan Hırvatistan'a gitti. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T20:40+0300

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recep tayyip erdoğan

dünya

hırvatistan

sırbistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in davetine icabetle gittiği Belgrad'daki resmi temaslarının ardından Hırvatistan'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'ndan özel uçak 'TUR' ile başkent Zagreb'e hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Zagreb'e gitti.

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recep tayyip erdoğan, hırvatistan, sırbistan