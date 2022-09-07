https://sputniknews.com.tr/20220907/chp-kurmaylari-kilicdaroglunun-hazirim-cikisini-degerlendirdi-once-harita-sonra-aday-1060901428.html

CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun ‘Hazırım’ çıkışını değerlendirdi: Önce harita sonra aday

CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun ‘Hazırım’ çıkışını değerlendirdi: Önce harita sonra aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım” açıklamasını CHP kurmayları değerlendirdi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T07:13+0300

2022-09-07T07:13+0300

2022-09-07T07:13+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

kemal kılıçdaroğlu

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CHP kurmayları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili “Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım” açıklamasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu. Adayın açıklanacağı tarihin henüz belli olmadığını söyleyen kurmaylar, “Millet masası son kararı verecektir. Genel başkanımız da yaptığı açıklamada onların kararına saygı duyduklarını söyledi. Bizim birinci önceliğimiz Türkiye’nin temel sorunları, buna karşı çözüm önerileri ve yol haritası. En önemli nokta bu” yorumunu yaptı. Bir aday açıklaması yapılmadan önce o adayın seçildikten sonra neler yapacağı, yetkilerinin neler olacağı, sistem değişikliğinin nasıl gerçekleşeceği gibi konuların açıklanacağını söyleyen CHP’liler, “Bu masanın asıl konusu Türkiye’nin sorunları. Türkiye bir avuç tefecinin kucağında, ekonomide sıkıntı var. Adaylık en son konuşulacak şey. Birinci öncelik adaylık olursa AKP’den farkımız olmaz. Tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği nokta belli” dedi."HER ALANDA HAZIRIZ"“CHP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına hazır mı” sorusunu yanıtlayan kurmaylar, şunları söyledi:“Biz zaten yerel seçim bittikten sonra sahada kalmaya devam ettik. Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman çalıştık. Pandemide bile sahadaydık ve Türkiye’nin temel sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatıyorduk. Aday kim olursa olsun saha çalışmalarımızda bir değişiklik olmayacak ve bu tempoda devam edecek. CHP her zaman sahada olduğu için hazır. Sandık güvenliğinden projelere kadar hazırız.”

https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglunun-hazirim-sozlerine-6li-masadan-yanit--1060849781.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kemal kılıçdaroğlu