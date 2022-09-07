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https://sputniknews.com.tr/20220907/carrefourdan-bir-ulkede-daha-fiyat-dondurma-karari-1060898376.html
Carrefour’dan bir ülkede daha 'fiyat dondurma' kararı
Carrefour’dan bir ülkede daha 'fiyat dondurma' kararı
Uluslararası market zinciri Carrefour, Fransa’nın ardından Belçika'da da 100 gün için 100 ürünün fiyatını dondurma kararı aldı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T04:14+0300
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ekonomi
fiyat
carrefour
market
fransa
belçika
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Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu. Ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata ve mendil gibi ürünlerin fiyatını değiştirmeyecek.Fransız market zinciri Carrefour, Belçika’'da halkın enflasyon karşısında satın alım gücüne katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlatıldığını açıkladı.Buna göre, Carrefour Belçika'da 100 gün boyunca 100 ürünün fiyatını değiştirmeyecek. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek.Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.Carrefour, geçen ay Fransa'da da benzer bir kampanya başlatmış ve 100 üründe fiyatları dondurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220822/carrefour-fransada-enflasyonla-mucadele-icin-100-urunde-fiyat-donduracak-1060233718.html
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fiyat, carrefour, market, fransa, belçika
fiyat, carrefour, market, fransa, belçika

Carrefour’dan bir ülkede daha 'fiyat dondurma' kararı

04:14 07.09.2022 (güncellendi: 04:16 07.09.2022)
© AFP 2022 / SOPHIE KIPCarrefour - Belçika
Carrefour - Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / SOPHIE KIP
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Uluslararası market zinciri Carrefour, Fransa’nın ardından Belçika'da da 100 gün için 100 ürünün fiyatını dondurma kararı aldı.
Carrefour, Belçika'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyatı dondurdu. Ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata ve mendil gibi ürünlerin fiyatını değiştirmeyecek.
Fransız market zinciri Carrefour, Belçika’'da halkın enflasyon karşısında satın alım gücüne katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlatıldığını açıkladı.
Buna göre, Carrefour Belçika'da 100 gün boyunca 100 ürünün fiyatını değiştirmeyecek. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek.
Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.
Carrefour, geçen ay Fransa'da da benzer bir kampanya başlatmış ve 100 üründe fiyatları dondurmuştu.
Carrefour - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak
22 Ağustos, 14:36
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