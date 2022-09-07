https://sputniknews.com.tr/20220907/bylockun-lisans-sahibi-david-keynes-hakkinda-karar-1060904880.html

ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı

ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı

ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'e gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:15+0300

2022-09-07T11:15+0300

2022-09-07T11:42+0300

david keynes

bylock

türkiye

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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında karar çıktı. Keynes'in gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi.ABD vatandaşı olunca Alpaslan Demir adını değiştiren Keynes hakkında soruşturma tamamlanınca ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, 9 Haziran 2021’de dava açılmıştı.Silivri Cezaevi’nde kalan Keynes’in, 6 Ekim 2021’de çıktığı ilk duruşmada tutukluluğun devamına karar verilirken, bir ay sonraki duruşmada mahkeme, ‘delillerin toplanması, ABD’den kendisinin gelmesi, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali’ni gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

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