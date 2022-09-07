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https://sputniknews.com.tr/20220907/bylockun-lisans-sahibi-david-keynes-hakkinda-karar-1060904880.html
ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı
ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı
ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'e gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T11:15+0300
2022-09-07T11:42+0300
david keynes
bylock
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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında karar çıktı. Keynes'in gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi.ABD vatandaşı olunca Alpaslan Demir adını değiştiren Keynes hakkında soruşturma tamamlanınca ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, 9 Haziran 2021’de dava açılmıştı.Silivri Cezaevi’nde kalan Keynes’in, 6 Ekim 2021’de çıktığı ilk duruşmada tutukluluğun devamına karar verilirken, bir ay sonraki duruşmada mahkeme, ‘delillerin toplanması, ABD’den kendisinin gelmesi, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali’ni gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.
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david keynes, bylock
david keynes, bylock

ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı

11:15 07.09.2022 (güncellendi: 11:42 07.09.2022)
© AAşifreli haberleşme programı ByLock
şifreli haberleşme programı ByLock - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
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ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'e gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında karar çıktı.
Keynes'in gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı karar verildi.
ABD vatandaşı olunca Alpaslan Demir adını değiştiren Keynes hakkında soruşturma tamamlanınca ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, 9 Haziran 2021’de dava açılmıştı.
Silivri Cezaevi’nde kalan Keynes’in, 6 Ekim 2021’de çıktığı ilk duruşmada tutukluluğun devamına karar verilirken, bir ay sonraki duruşmada mahkeme, ‘delillerin toplanması, ABD’den kendisinin gelmesi, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali’ni gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.
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