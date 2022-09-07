https://sputniknews.com.tr/20220907/bursada-eski-kiz-arkadasinin-yeni-sevgilisini-vurdu--1060921327.html
Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu
Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu
Bursa'da Alican Ö. sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Tuğba İ. ile yanındaki yeni sevgilisi Hasan D'yi takip edip motosiklet ile önlerini kesti. Alican Ö... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T17:01+0300
2022-09-07T17:01+0300
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu.Olay, 3 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, motosikletle giden eski sevgilisi Tuğba İ'yi yeni erkek arkadaşı Hasan D. ile gören Alican Ö., kullandığı motosiklet ile çifti takip etti.Motosikletin önünü kesen Alican Ö, önce Hasan D'yi dövüp daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Hasan D. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğba İ. ile tartışan Alican Ö. motosikleti ile kaçtı.Hasan D'nin yanında bir süre bekleyen Tuğba İ ise daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Hasan D., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kalçasından vurulan Hasan D’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan Alican Ö. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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bursa, silah
Bursa'da eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu
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Bursa'da Alican Ö. sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Tuğba İ. ile yanındaki yeni sevgilisi Hasan D'yi takip edip motosiklet ile önlerini kesti. Alican Ö, dövdüğü Hasan D'yi daha sonra tabanca ile vurdu. Tuğba İ. ise bir süre sevgilisinin başında bekleyip, olay yerinden uzaklaştı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu.
Olay, 3 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, motosikletle giden eski sevgilisi Tuğba İ'yi yeni erkek arkadaşı Hasan D. ile gören Alican Ö., kullandığı motosiklet ile çifti takip etti.
Motosikletin önünü kesen Alican Ö, önce Hasan D'yi dövüp daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Hasan D. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğba İ. ile tartışan Alican Ö. motosikleti ile kaçtı.
Hasan D'nin yanında bir süre bekleyen Tuğba İ ise daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Hasan D., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalçasından vurulan Hasan D’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan Alican Ö. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.