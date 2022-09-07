7 Eylül 1822'de Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı

Abone ol

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da ülkenin bağımsızlığının 200. yıldönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. Törene, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Portekiz Cumhurbaşkanı, Marcelo Rebelo de Sousa da katıldı.