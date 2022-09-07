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7 Eylül 1822'de Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı
7 Eylül 1822'de Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da ülkenin bağımsızlığının 200. yıldönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. Törene, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T23:22+0300
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bağımsızlık
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7 Eylül 1822 tarihinde Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı. Başkent Brezilya'daki kutlamalara on binlerce kişi katıldı.
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brezilya, фото, bağımsızlık, jair bolsonaro, kutlama
brezilya, фото, bağımsızlık, jair bolsonaro, kutlama

7 Eylül 1822'de Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı

23:22 07.09.2022 (güncellendi: 23:34 07.09.2022)
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Brezilya'nın başkenti Brazilya'da ülkenin bağımsızlığının 200. yıldönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. Törene, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Portekiz Cumhurbaşkanı, Marcelo Rebelo de Sousa da katıldı.
7 Eylül 1822 tarihinde Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı. Başkent Brezilya'daki kutlamalara on binlerce kişi katıldı.
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOLSupporters of Brazilian President Jair Bolsonaro display a huge national flag as they celebrate Brazil's 200th anniversary of independence, along Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on September 7, 2022. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOL
© AFP 2022 / RUY BARONSupporters of Brazilian President Jair Bolsonaro cheer as he delivers a speech at the Ministry Esplanade in Brasilia during celebrations for Brazil's 200th years of independence, on September 7, 2022. (Photo by Ruy BARON / AFP)
Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / RUY BARON
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AFP 2022 / NELSON ALMEIDAA supporter of Brazilian President Jair Bolsonaro attends celebrations for Brazil's 200th anniversary of independence, along Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on September 7, 2022. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / NELSON ALMEIDA
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AA
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıldönümü - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AA
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AA
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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Brezilya bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı - Sputnik Türkiye
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© AA
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