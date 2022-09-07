7 Eylül 1822'de Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı
23:22 07.09.2022 (güncellendi: 23:34 07.09.2022)
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da ülkenin bağımsızlığının 200. yıldönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. Törene, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Portekiz Cumhurbaşkanı, Marcelo Rebelo de Sousa da katıldı.
7 Eylül 1822 tarihinde Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Brezilya, bağımsızlığının 200. yılını kutladı. Başkent Brezilya'daki kutlamalara on binlerce kişi katıldı.
© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOLSupporters of Brazilian President Jair Bolsonaro display a huge national flag as they celebrate Brazil's 200th anniversary of independence, along Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on September 7, 2022. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
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© AFP 2022 / MIGUEL SCHINCARIOL
© AFP 2022 / RUY BARONSupporters of Brazilian President Jair Bolsonaro cheer as he delivers a speech at the Ministry Esplanade in Brasilia during celebrations for Brazil's 200th years of independence, on September 7, 2022. (Photo by Ruy BARON / AFP)
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© AFP 2022 / RUY BARON
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© AFP 2022 / NELSON ALMEIDAA supporter of Brazilian President Jair Bolsonaro attends celebrations for Brazil's 200th anniversary of independence, along Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on September 7, 2022. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
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© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
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© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
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