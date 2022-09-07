https://sputniknews.com.tr/20220907/bmden-somalideki-gida-krizi-ile-mucadele-icin-acil-yardim-cagrisi-1060929535.html

BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı

BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Miletler (BM) tarafından Somali'de düzenlenen toplantıda ülkedeki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı yapıldı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T21:53+0300

2022-09-07T21:53+0300

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gıda krizi

dünya sağlık örgütü (dsö)

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BM Somali Özel Temsilcisi James Swan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklık ve gıda sorununa dikkati çekti.Swan, "Somali'de gıda krizi ile mücadele için tüm paydaşları acilen ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamaya çağırıyorum" dedi.Toplantıda ayrıca Somali'deki güvenlik durumu ve silahlı örgütlerle mücadelenin de ele alındığını belirten Swan, ülkedeki gıda krizinden en fazla kadın ve çocukların etkilendiğini sözlerine ekledi.Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyorBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220714/bm-somalide-kuraklik-nedeniyle-goc-edenlerin-yuzde-231-artti-1058730524.html

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bm, somali, kriz, gıda krizi, dünya sağlık örgütü (dsö)