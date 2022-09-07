https://sputniknews.com.tr/20220907/bir-alkol-grubuna-daha-zam-1060912448.html
Bir alkol grubuna daha zam
Bir alkol grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ayın 19'unda alkole zam geleceğini duyurdu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:53+0300
2022-09-07T13:53+0300
2022-09-07T13:54+0300
yaşam
alkol
zam
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TBYD Başkanı Erol Dündar, Mey içki grubunun ayın 19'unda zam yapacağını duyurdu. Dündar, yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını açıkladı.
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alkol, zam
Bir alkol grubuna daha zam
13:53 07.09.2022 (güncellendi: 13:54 07.09.2022) Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ayın 19'unda alkole zam geleceğini duyurdu.
TBYD Başkanı Erol Dündar, Mey içki grubunun ayın 19'unda zam yapacağını duyurdu. Dündar, yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını açıkladı.