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https://sputniknews.com.tr/20220907/belcika-somurge-gecmisini-konusmak-icin-burundiye-heyet-yolladi-1060900906.html
Belçika, sömürge geçmişini konuşmak için Burundi’ye heyet yolladı
Belçika, sömürge geçmişini konuşmak için Burundi’ye heyet yolladı
Belçika, Burundi’deki sömürge geçmişi ve sonuçlarını tartışmak için ülkeye resmi bir heyet gönderdi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T05:44+0300
2022-09-07T05:44+0300
dünya
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Burundi Dış İşleri Bakanı Albert Shingiro, yaptığı açıklamada, Belçika parlamentosunun gönderdiği resmi heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.Heyetle Belçika’nın sömürge geçmişine ilişkin konuların ele alınacağını belirten Shingiro, "Bu acılı geçmişe soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarımıza kalıcı bir çözüm bulmak için tabularımızdan uzaklaşarak konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.Belçika son dönemde ülkenin sömürge geçmişiyle yüzleşmek için resmi adımlar atıyor.Belçika Kralı Philippe, sömürge döneminin izlerini silme umuduyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 8 Haziran 2022’de resmi ziyarette bulunmuştu.Kral Philippe, Kongolu yetkililerin beklentilerinin aksine özür dilememiş ama, "Kongoluların ve hala acı çeken bütün herkesin huzurunda, geçmişteki yaralar için en derin pişmanlığımı yenilemek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220609/belcika-krali-kongo-demokratik-cumhuriyeti-ziyaretinde-somurge-donemi-icin-yine-ozur-dilemedi-1057168592.html
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belçika, burundi, sömürge, sömürgecilik, afrika
belçika, burundi, sömürge, sömürgecilik, afrika

Belçika, sömürge geçmişini konuşmak için Burundi’ye heyet yolladı

05:44 07.09.2022
© AFP 2022 / PHIL MOOREÇocuk - Afrika, Bujumbura kenti, Burundi, Ulusal Demokrasiyi Savunma Konseyi – Demokrasiyi Savunma Güçleri (CNDD-FDD) bayrağı
Çocuk - Afrika, Bujumbura kenti, Burundi, Ulusal Demokrasiyi Savunma Konseyi – Demokrasiyi Savunma Güçleri (CNDD-FDD) bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / PHIL MOORE
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Belçika, Burundi’deki sömürge geçmişi ve sonuçlarını tartışmak için ülkeye resmi bir heyet gönderdi.
Burundi Dış İşleri Bakanı Albert Shingiro, yaptığı açıklamada, Belçika parlamentosunun gönderdiği resmi heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Heyetle Belçika’nın sömürge geçmişine ilişkin konuların ele alınacağını belirten Shingiro, "Bu acılı geçmişe soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız, uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarımıza kalıcı bir çözüm bulmak için tabularımızdan uzaklaşarak konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.
Belçika son dönemde ülkenin sömürge geçmişiyle yüzleşmek için resmi adımlar atıyor.
Belçika Kralı Philippe, sömürge döneminin izlerini silme umuduyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 8 Haziran 2022’de resmi ziyarette bulunmuştu.
Kral Philippe, Kongolu yetkililerin beklentilerinin aksine özür dilememiş ama, "Kongoluların ve hala acı çeken bütün herkesin huzurunda, geçmişteki yaralar için en derin pişmanlığımı yenilemek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
Belçika'da ırkçılık ve sömürge karşıtı protestolar-Kral 2. Leopold heykeli-Kongo bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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Belçika Kralı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde sömürge dönemi için yine özür dilemedi
9 Haziran , 00:42
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