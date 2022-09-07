https://sputniknews.com.tr/20220907/bakanlik-pesine-dustu-pasa-kapisinin-kitabesi-kayip--1060901907.html

Bakanlık peşine düştü: Paşa Kapısı'nın kitabesi kayıp

Bakanlık peşine düştü: Paşa Kapısı'nın kitabesi kayıp

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından 1818’de yaptırılan Edirne Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesinin peşine düştü... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T08:16+0300

2022-09-07T08:16+0300

2022-09-07T08:16+0300

türkiye

edirne

kitabe

tarihi eser

arşiv

araştırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060901764_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_e36d9cfdc584f5f9bdd24fa9d10f5986.jpg

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesini Meclis gündemine getirdi. Çakırlar, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.100’ÜNCÜ YILDA BULUNUR MUKitabede “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğunu savunan Çakırlar, önergesinde şunları kaydetti: “Yunanların Edirne’yi işgali sırasında şehrimizdeki birçok kamu kurumu ve dini ibadet alanları yağmalandığı için bahse konu tarihi kitabe de ortadan kaldırılmıştır. Günümüze kadar ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Paşa Kapısı’nın tarihi önemini gelecek nesillere anlatmak adına tarihi kitabenin tekrar aslına uygun bir şekilde yerine konulması gerekmektedir. Edirne’nin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında, kitabe aslına uygun olarak tekrar yerine konulacak mıdır?”ULUSLARARASI ARAMAHürriyet'in haberine göre, Bakan Ersoy, Çakırlar’ın önergesine verdiği yanıtta kitabe ile ilgili şunları aktardı: “Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından Hicri 1233, Miladi 1818 yılında inşa ettirilen konağın cadde yönündeki kapısı (Paşa Kapısı) üzerinde yer alan kitabenin akıbetinin ne olduğu ve ne zaman kaybolduğu hakkında Edirne tarihinden bahseden kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kurul Müdürlüğü arşivinde, karar eki tescil fişleri ve arşiv fotoğrafları örneklerinde anılan kitabeye ilişkin bilgi ve belge örneğine rastlanılmamış olup, söz konusu kitabenin hangi tarihte, kimler tarafından veya nasıl yerinden edildiği konusunda arşiv araştırması başlatılmıştır. Kitabenin işgal sırasında veya başka bir dönemde çalınmış olduğunun tespiti halinde uluslararası seviyede arattırılması gerçekleştirilecektir.”İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ise, “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğu kitabenin Yunan işgali sırasında yağmalandığını öne sürüyor.

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edirne, kitabe, tarihi eser, arşiv, araştırma