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https://sputniknews.com.tr/20220907/bakanlik-pesine-dustu-pasa-kapisinin-kitabesi-kayip--1060901907.html
Bakanlık peşine düştü: Paşa Kapısı'nın kitabesi kayıp
Bakanlık peşine düştü: Paşa Kapısı'nın kitabesi kayıp
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından 1818’de yaptırılan Edirne Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesinin peşine düştü... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T08:16+0300
2022-09-07T08:16+0300
türkiye
edirne
kitabe
tarihi eser
arşiv
araştırma
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesini Meclis gündemine getirdi. Çakırlar, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.100’ÜNCÜ YILDA BULUNUR MUKitabede “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğunu savunan Çakırlar, önergesinde şunları kaydetti: “Yunanların Edirne’yi işgali sırasında şehrimizdeki birçok kamu kurumu ve dini ibadet alanları yağmalandığı için bahse konu tarihi kitabe de ortadan kaldırılmıştır. Günümüze kadar ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Paşa Kapısı’nın tarihi önemini gelecek nesillere anlatmak adına tarihi kitabenin tekrar aslına uygun bir şekilde yerine konulması gerekmektedir. Edirne’nin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında, kitabe aslına uygun olarak tekrar yerine konulacak mıdır?”ULUSLARARASI ARAMAHürriyet'in haberine göre, Bakan Ersoy, Çakırlar’ın önergesine verdiği yanıtta kitabe ile ilgili şunları aktardı: “Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından Hicri 1233, Miladi 1818 yılında inşa ettirilen konağın cadde yönündeki kapısı (Paşa Kapısı) üzerinde yer alan kitabenin akıbetinin ne olduğu ve ne zaman kaybolduğu hakkında Edirne tarihinden bahseden kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kurul Müdürlüğü arşivinde, karar eki tescil fişleri ve arşiv fotoğrafları örneklerinde anılan kitabeye ilişkin bilgi ve belge örneğine rastlanılmamış olup, söz konusu kitabenin hangi tarihte, kimler tarafından veya nasıl yerinden edildiği konusunda arşiv araştırması başlatılmıştır. Kitabenin işgal sırasında veya başka bir dönemde çalınmış olduğunun tespiti halinde uluslararası seviyede arattırılması gerçekleştirilecektir.”İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ise, “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğu kitabenin Yunan işgali sırasında yağmalandığını öne sürüyor.
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edirne, kitabe, tarihi eser, arşiv, araştırma
edirne, kitabe, tarihi eser, arşiv, araştırma

Bakanlık peşine düştü: Paşa Kapısı'nın kitabesi kayıp

08:16 07.09.2022
© Twitter Edirne Valilik Binası Paşa Kapısı
Edirne Valilik Binası Paşa Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Twitter
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından 1818’de yaptırılan Edirne Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesinin peşine düştü. Bakan Ersoy, kitabenin hangi tarihte, kimler tarafından veya nasıl yerinden edildiği konusunda arşiv araştırması başlatıldığını söyledi.
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesini Meclis gündemine getirdi. Çakırlar, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.

100’ÜNCÜ YILDA BULUNUR MU

Kitabede “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğunu savunan Çakırlar, önergesinde şunları kaydetti: “Yunanların Edirne’yi işgali sırasında şehrimizdeki birçok kamu kurumu ve dini ibadet alanları yağmalandığı için bahse konu tarihi kitabe de ortadan kaldırılmıştır. Günümüze kadar ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Paşa Kapısı’nın tarihi önemini gelecek nesillere anlatmak adına tarihi kitabenin tekrar aslına uygun bir şekilde yerine konulması gerekmektedir. Edirne’nin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında, kitabe aslına uygun olarak tekrar yerine konulacak mıdır?”

ULUSLARARASI ARAMA

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Ersoy, Çakırlar’ın önergesine verdiği yanıtta kitabe ile ilgili şunları aktardı:
“Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından Hicri 1233, Miladi 1818 yılında inşa ettirilen konağın cadde yönündeki kapısı (Paşa Kapısı) üzerinde yer alan kitabenin akıbetinin ne olduğu ve ne zaman kaybolduğu hakkında Edirne tarihinden bahseden kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kurul Müdürlüğü arşivinde, karar eki tescil fişleri ve arşiv fotoğrafları örneklerinde anılan kitabeye ilişkin bilgi ve belge örneğine rastlanılmamış olup, söz konusu kitabenin hangi tarihte, kimler tarafından veya nasıl yerinden edildiği konusunda arşiv araştırması başlatılmıştır. Kitabenin işgal sırasında veya başka bir dönemde çalınmış olduğunun tespiti halinde uluslararası seviyede arattırılması gerçekleştirilecektir.”
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ise, “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğu kitabenin Yunan işgali sırasında yağmalandığını öne sürüyor.
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