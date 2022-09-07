Bakan Özer: Son iki atamanın yüzde 50’sini İstanbul’a ayırdık
04:02 07.09.2022 (güncellendi: 04:06 07.09.2022)
© ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIM-AW706624Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.
© ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIM-AW706624
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Eğitimin olmazsa olmazı öğretmen alımında da İstanbul'a pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50’sini İstanbul’a ayırdık. Son 1 yıl içinde her iki atama ve bir önceki atama ile İstanbul'a ayırdığımız atama sayısı 20 bine ulaşmış oldu" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün Esenyurt'ta Almak Makina firmasında mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli projelere imza attıklarını söyledi.
Uzun yıllardan beri mesleki eğitimle ilgili "Aradığım çırağı, kalfayı bulamıyorum" şeklinde çok şikayet olduğuna dikkati çeken Özer, "Bakanlığımız, 2012'de katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptı. Özellikle mesleki eğitim merkezlerinde 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişikliklerle tüm Türkiye’deki çırak, kalfa ve usta sayısında çok ciddi bir artışın çıkmasına vesile olduk" ifadelerini kullandı.
Özer, kanun değişikliği yapılmadan önce tüm Türkiye’de aktif olarak çalışan çırak-kalfa sayısı 159 binken yapılan düzenlemeden sonra 710 bin çırak ve kalfanın mesleki eğitim merkezlerinde eğitim aldığını vurguladı.
''Genç işsizliği azaltma anlamında çok önemli olacak'
Esenyurt’ta makine imalatı ile ilgili çok önemli bir fabrikayı ziyaret ederek buradaki mesleki eğitim bağlamında staj yapan öğrencilerle bir araya geldiklerini anlatan Özer, "Hem meslek lisesi öğrencilerimiz hem de Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrencilerimiz başarılı şekilde stajlarına devam ediyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilerimiz haftada 1 gün okula gidiyor, 4 gün ise gerçek iş ortamında eğitim alıyorlar. Çıraklarımız asgari ücretin yüzde 30’u kadar kalfalarımız ise yüzde 50’si kadar devlet tarafından ücretlendirilmiş oluyorlar. Aynı zamanda bu öğrencilerimiz iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşın sigortalanıyorlar" diye konuştu.
'2022 yılının sonuna kadar 1-1.5 milyona çıkaracağız'
Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine yönelik düzenlemenin neticelerini 10 ay gibi kısa sürede almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Bugün itibarıyla 710 bin çırak kalfanın olduğu iş gücü piyasasını 2022 yılının sonuna kadar 1-1.5 milyona çıkaracağız. Bu, aynı zamanda genç işsizliği azaltma anlamında çok önemli olacak" dedi.
‘Eğitimin olmazsa olmazı öğretmen alımında da İstanbul'a pozitif ayrımcılık yapıyoruz’
Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde yapımına başlanan lise kampüsündeki çalışmaları da inceleyen Bakan Özer
Burada yetkililerden inşaat ve projenin detayları hakkında bilgi alan Özer, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.
İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı şekilde yatırım programına aldıklarını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:
"Bir yıl içinde İstanbul'da yaklaşık 12 milyarlık eğitim yatırımını planlamaya almaktan mutluluk duyuyoruz. 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü döneme hızlı şekilde giriyoruz. 2023 yılına kadar bu okullarımızın büyük bir kısmı hızlı bir şekilde devreye alınacak. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmen alımında da İstanbul'a pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50’sini İstanbul’a ayırdık. Son 1 yıl içinde her iki atama ve bir önceki atama ile İstanbul'a ayırdığımız atama sayısı 20 bine ulaşmış oldu."
Bakan Özer, Esenyurt’ta okul yapımı konusunda arsayla ilgili sıkıntıların olduğunu anlatarak, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış oluyoruz. Temeli atılan bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı kampüsü inşa edeceğiz. Bu alanda 1 fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 mesleki teknik Anadolu lisesi, 5 Anadolu lisesi, 2 adet 150 öğrenci kapasiteli pansiyon, konferans salonları, idari bina, amfi tiyatro ve kapalı spor salonundan oluşuyor. Esenyurt'ta eğitimi çok farklı bir evreye taşıyan bir yatırım gerçekleşmiş olacak. 2023'ün sonuna kadar da burayı hızlı bir şekilde eğitim sisteminin içine dahil etmiş olacağız."