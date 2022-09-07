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https://sputniknews.com.tr/20220907/bakan-nebati-dunya-bankasinin-turkiye-direktoru-ile-gorustu-1060932145.html
Bakan Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile görüştü
Bakan Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile görüştü
Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T22:25+0300
2022-09-07T22:30+0300
ekonomi
nureddin nebati
dünya bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini açıkladı.Bakan Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:
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nureddin nebati, dünya bankası
nureddin nebati, dünya bankası

Bakan Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile görüştü

22:25 07.09.2022 (güncellendi: 22:30 07.09.2022)
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Twitter
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Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini açıkladı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:
"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim."
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