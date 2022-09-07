https://sputniknews.com.tr/20220907/bakan-nebati-dunya-bankasinin-turkiye-direktoru-ile-gorustu-1060932145.html

Bakan Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile görüştü

Bakan Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile görüştü

Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T22:25+0300

2022-09-07T22:25+0300

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ekonomi

nureddin nebati

dünya bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini açıkladı.Bakan Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

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nureddin nebati, dünya bankası