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https://sputniknews.com.tr/20220907/bakan-nebati-birlesik-krallikin-turkiye-ticaret-temsilcisi-hutton-ile-gorustu-1060928446.html
Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü
Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile görüştüğünü bildirdi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T21:33+0300
2022-09-07T21:33+0300
dünya
nureddin nebati
birleşik krallık
ticaret
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından, Hutton ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:
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nureddin nebati, birleşik krallık, ticaret
nureddin nebati, birleşik krallık, ticaret

Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

21:33 07.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Hazine ve Maliye BakanlığıBakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü
Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile görüştüğünü bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından, Hutton ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:
"İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Kovid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."
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