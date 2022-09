https://sputniknews.com.tr/20220907/bakan-koca-salginda-6-dalga-azalmaya-basladi-vaka-sayilari-gunluk-5-6-binlerin-altina-indi-1060892490.html

Bakan Koca: Salgında 6. dalga azalmaya başladı, vaka sayıları günlük 5-6 binlerin altına indi

Sağlık Bakanı Koca, salgında 6. dalganın giderek azalmaya başladığını, vaka sayılarının günlük 5-6 binlerin altına kadar indiğini belirtti. Bakan Koca, şu ana... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan ve testi negatife dönen Koca, hastalığı hafif bir soğuk algınlığı gibi geçirdiğini belirterek, "Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım" dedi.Salgında 6. dalganın giderek azalmaya başladığını, vaka sayılarının günlük 5-6 binlerin altına kadar indiğini kaydeden Koca, bu süreçte hastaneye yatışların da belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.'Yeni dönemin gribi artık Kovid'Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken, ileri yaşlarda ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi artık Kovid" diye konuştu.'Hastalık belirtisi hissedenler, bulaştırmamak için maske takmalı'Bakan Koca, bir gazetecinin okulların açılmasına ilişkin sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek" yanıtını verdi.Koruma açısından bir önemli grubun da ek hastalığı bulunan çocuklar olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:'Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz'Bir gazetecinin Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin sorusunu Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor" şeklinde yanıtladı.'Kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak'Sağlıkta Beyaz Reform çerçevesinde kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin de bilgi veren Koca, şunları kaydetti:"Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı.Başvuranlardan çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, KBB, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti.Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmak bu anlamda avantajlı olacak ve kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem."Bakan Koca, daha önce açtıkları açıktan atamalarda başvuru sayısının 800'ü geçmediğini bildirdi.Kamuda toplam uzman sayısının 46 bin olduğunu aktaran Koca, "Düşünün ki 5 bini uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.Ayrıca 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

