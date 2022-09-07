https://sputniknews.com.tr/20220907/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalardan-aleyna-tilkiye-konseri-destegi-hazir-miyiz-1060911465.html
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki'ye konseri desteği: Hazır mıyız?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki'ye konseri desteği: Hazır mıyız?
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, konserleri iptal edilen şarkıcı Aleyna Tilki'ye destek çıktı. Karalar, 29 Ekim'de Tilki'nin Adana'da... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:21+0300
2022-09-07T13:21+0300
2022-09-07T13:21+0300
türkiye
aleyna tilki
adana
konser
zeydan karalar
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Şarkıcı Aleyna Tilki, geçen hafta Osmanık'ta düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konserini hedef göstererek konserin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Bu gelişmenin ardından Tilki sosyal medya hesabından konserinin yasaklandığını duyurdu.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yasak kararından kısa bir süre sonra Twitter hesabından Tilki'ye destek çıktı. Karalar yaptğı paylaşımda, "29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?" dedi.
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aleyna tilki, adana, konser, zeydan karalar
aleyna tilki, adana, konser, zeydan karalar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki'ye konseri desteği: Hazır mıyız?
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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, konserleri iptal edilen şarkıcı Aleyna Tilki'ye destek çıktı. Karalar, 29 Ekim'de Tilki'nin Adana'da olacağını duyurdu.
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçen hafta Osmanık'ta düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konserini hedef göstererek konserin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Bu gelişmenin ardından Tilki sosyal medya hesabından konserinin yasaklandığını duyurdu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yasak kararından kısa bir süre sonra Twitter hesabından Tilki'ye destek çıktı. Karalar yaptğı paylaşımda, "29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?" dedi.