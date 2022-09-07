Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220907/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalardan-aleyna-tilkiye-konseri-destegi-hazir-miyiz-1060911465.html
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki'ye konseri desteği: Hazır mıyız?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki'ye konseri desteği: Hazır mıyız?
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, konserleri iptal edilen şarkıcı Aleyna Tilki'ye destek çıktı. Karalar, 29 Ekim'de Tilki'nin Adana'da... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:21+0300
2022-09-07T13:21+0300
türkiye
aleyna tilki
adana
konser
zeydan karalar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4b8f4344758f490a5487a7253940185.jpg
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçen hafta Osmanık'ta düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konserini hedef göstererek konserin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Bu gelişmenin ardından Tilki sosyal medya hesabından konserinin yasaklandığını duyurdu.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yasak kararından kısa bir süre sonra Twitter hesabından Tilki'ye destek çıktı. Karalar yaptğı paylaşımda, "29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?" dedi.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520964_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64d346bf1fbac8317a87eef40bc0ace5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleyna tilki, adana, konser, zeydan karalar
aleyna tilki, adana, konser, zeydan karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Aleyna Tilki'ye konseri desteği: Hazır mıyız?

13:21 07.09.2022
© İHA / RECEP DAĞDELEN-Aleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA / RECEP DAĞDELEN-
Abone olTelegram
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, konserleri iptal edilen şarkıcı Aleyna Tilki'ye destek çıktı. Karalar, 29 Ekim'de Tilki'nin Adana'da olacağını duyurdu.
Şarkıcı Aleyna Tilki, geçen hafta Osmanık'ta düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konserini hedef göstererek konserin iptal edilmesi için çağrıda bulundu. Bu gelişmenin ardından Tilki sosyal medya hesabından konserinin yasaklandığını duyurdu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yasak kararından kısa bir süre sonra Twitter hesabından Tilki'ye destek çıktı. Karalar yaptğı paylaşımda, "29 Ekim'de Aleyna Tilki Adana'da. Hazır mıyız?" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала