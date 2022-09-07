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https://sputniknews.com.tr/20220907/abdden-rusyaya-mal-ihracati-825-milyon-dolara-yukseldi-1060926745.html
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı 82.5 milyon dolara yükseldi
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı 82.5 milyon dolara yükseldi
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı, dört ay süren sürekli düşüşün ardından temmuz ayında artarak 82 milyon 500 bin dolara yükseldi. Haziran ayındaki ihracat 58... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T20:04+0300
2022-09-07T20:04+0300
ekonomi
rusya
abd
ihraç
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ABD İstatistik Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya’dan ithalatı küçülmeye devam etti ve haziran ayındaki 661 milyon 100 bin dolardan temmuz ayında 484 milyon 800 bin dolara geriledi.ABD’nin Rusya’yla ticaretteki negatif denge, haziran ayında 603 milyon 100 bin dolarken temmuz ayında 402 milyon 300 bin dolara düştü.Toplamda ocak ayından temmuz ayına kadar, ABD’den Rusya’ya 1 milyar 300 milyon dolar değerinde mal ihraç edildi, Rusya’dan ithalat da aynı dönemde 11 milyar 640 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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rusya, abd, ihraç
rusya, abd, ihraç

ABD’den Rusya’ya mal ihracatı 82.5 milyon dolara yükseldi

20:04 07.09.2022
© AARus ürünleri- İhracat- İthalat
Rus ürünleri- İhracat- İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
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ABD’den Rusya’ya mal ihracatı, dört ay süren sürekli düşüşün ardından temmuz ayında artarak 82 milyon 500 bin dolara yükseldi. Haziran ayındaki ihracat 58 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
ABD İstatistik Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya’dan ithalatı küçülmeye devam etti ve haziran ayındaki 661 milyon 100 bin dolardan temmuz ayında 484 milyon 800 bin dolara geriledi.
ABD’nin Rusya’yla ticaretteki negatif denge, haziran ayında 603 milyon 100 bin dolarken temmuz ayında 402 milyon 300 bin dolara düştü.
Toplamda ocak ayından temmuz ayına kadar, ABD’den Rusya’ya 1 milyar 300 milyon dolar değerinde mal ihraç edildi, Rusya’dan ithalat da aynı dönemde 11 milyar 640 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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