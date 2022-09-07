https://sputniknews.com.tr/20220907/abd-yunanistanin-turk-f-16larina-s-300-ile-kilit-atmasina-karsi-sessiz-1060891184.html

ABD, Yunanistan’ın Türk F-16’larına S-300 ile kilit atmasına karşı sessiz

ABD, Yunanistan’ın Türk F-16’larına S-300 ile kilit atmasına karşı sessiz

Yunanistan’ın NATO görevi icra eden Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleri ile radar kilidi atması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, ABD... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T00:27+0300

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yunanistan

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türkiye

f-16

s-300

pentagon

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Yunanistan, NATO görevi icra eden Türk F-16’larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atmasının ardından Pentagon bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bırakıyor.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Anadolu Ajansı muhabirinin "Yunan S-300’leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok" yanıtını verdi.Muhabirin, "ABD de NATO görevi kapsamında birçok yabancı ülkenin hava sahasında uçuyor. ABD’ye böyle bir görev sırasında bu tür bir şey yapılırsa bu sizin için kabul edilebilir bir durum olur mu?" sorusuna Ryder, "(ABD Savunma Bakanı Lloyd) Austin geçmişte hem Türk hem de Yunan mevkidaşıyla konuştu ve Ege’deki tansiyonları yapıcı bir diyalogla düşürme çabalarının devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.Sözcü, sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, Pentagon bu konuyu salt askeri bir meseleden çok diplomatik bir sorun olarak görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220906/disislerinden-nato-ab-ve-bmye-yunanistan-mektubu-1060875032.html

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