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ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak
ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak
ABD ordusunun, nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağı duyuruldu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T06:22+0300
2022-09-07T06:22+0300
dünya
abd
balistik füze
kıtalararası balistik füze
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun nükleer başlıksız bir Minuteman III nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını duyurdu.Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, “ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, 7 Eylül sabahı California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden silahsız Minuteman III kıtalararası balistik bir füzenin operasyonel testini yapacak. Bu fırlatma, çok önceden planlanmış rutin bir testtir ve önceki testlerle paralel olarak bu fırlatma, söz konusu sistemin etkinliğini ve hazırlığını teyit edecektir.” ifadelerini kullandı.ABD’li komutan, standart prosedürlere uygun olarak ABD’nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında bu fırlatma konusunda Rus hükümetini önceden bilgilendirdiğini belirtti.Ryder, ABD’nin daha önce 4 Ağustos’ta yapacağını duyurduğu fırlatmayı 4 gün ertelediğinden dolayı iki fırlatma arasındaki zamanın kısa olduğunu belirtti.PENTAGON’UN İÇİNDE SİLAH SATIŞLARINA YÖNELİK YENİ BİR BİRİM KURULDUPentagon Sözcüsü Ryder, bakanlığın silah satış prosedürlerinin reformdan geçirilmesi için yeni bir birim kurulduğunu söyledi.“Dış Askeri Satış Kaplan Takımı” adlı birimin bakanlık içerisinde, acil ve sistemsel alanlarda reform yapmak için kurulduğunu belirten Ryder, birimin süreçleri, bölgesel perspektifleri gözden geçirerek, ABD’nin silah satış prosedürlerini iyileştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.Sözcü, bu birimin özellikle bir bölgeye odaklanmadığını, genel anlamda bir değerlendirme yapacağını ifade etti.
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abd, balistik füze, kıtalararası balistik füze
abd, balistik füze, kıtalararası balistik füze

ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

06:22 07.09.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore yeni füze denemesini gerçekleştirdi
Kuzey Kore yeni füze denemesini gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© REUTERS / KCNA
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ABD ordusunun, nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağı duyuruldu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun nükleer başlıksız bir Minuteman III nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını duyurdu.
Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, “ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, 7 Eylül sabahı California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden silahsız Minuteman III kıtalararası balistik bir füzenin operasyonel testini yapacak. Bu fırlatma, çok önceden planlanmış rutin bir testtir ve önceki testlerle paralel olarak bu fırlatma, söz konusu sistemin etkinliğini ve hazırlığını teyit edecektir.” ifadelerini kullandı.
ABD’li komutan, standart prosedürlere uygun olarak ABD’nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında bu fırlatma konusunda Rus hükümetini önceden bilgilendirdiğini belirtti.

Ryder, ABD’nin daha önce 4 Ağustos’ta yapacağını duyurduğu fırlatmayı 4 gün ertelediğinden dolayı iki fırlatma arasındaki zamanın kısa olduğunu belirtti.
PENTAGON’UN İÇİNDE SİLAH SATIŞLARINA YÖNELİK YENİ BİR BİRİM KURULDU
Pentagon Sözcüsü Ryder, bakanlığın silah satış prosedürlerinin reformdan geçirilmesi için yeni bir birim kurulduğunu söyledi.

“Dış Askeri Satış Kaplan Takımı” adlı birimin bakanlık içerisinde, acil ve sistemsel alanlarda reform yapmak için kurulduğunu belirten Ryder, birimin süreçleri, bölgesel perspektifleri gözden geçirerek, ABD’nin silah satış prosedürlerini iyileştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Sözcü, bu birimin özellikle bir bölgeye odaklanmadığını, genel anlamda bir değerlendirme yapacağını ifade etti.
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