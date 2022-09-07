https://sputniknews.com.tr/20220907/ab-turkiye-dahil-17-ulkeyi-liderler-duzeyinde-toplantiya-davet-edecek-1060933070.html

AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek

AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de içinde bulunduğu 17 ülkeyi gelecek ay Çekya'da yapılacak AB Zirvesi sırasında liderler seviyesinde "Avrupa Siyasi... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T22:59+0300

2022-09-07T22:59+0300

2022-09-07T23:07+0300

türkiye

türkiye

avrupa birliği

emmanuel macron

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdiği "Avrupa Siyasi Topluluğu" çerçevesinde liderlere 6 Ekim'de Prag'da bir araya gelmek üzere davet yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı'nın üst düzey bir AB yetkilisinden aktardığı bilgiye göre, 6-7 Ekim'de AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da düzenlenecek gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı planlanıyor.Toplantıya 27 AB üyesinin yanı sıra Türkiye, Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'in yanı sıra Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan, lider seviyesinde davet edilecek.Toplantıda görüşülecek ana konular Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyony, enerji krizi ve ekonomik durum olacak.Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Prag'daki AB Zirvesi marjında 6 Ekim öğleden sonra ve akşam düzenlenecek. Hemen ertesi gün de AB liderleri kendi zirve toplantılarında bir araya gelecek.6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı açılış oturumuyla başlayacak ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecek.Toplantılarda güvenlik, istikrar, enerji, iklim, ulaştırma, ekonomi gibi başlıklarda birçok konu ele alınacak. Liderlerin ikili görüşmeler yapması beklenen günün sonunda kapanış yemeği verilecek.Avrupa Siyasi Topluluğu fikri Macron tarafından haziran ayında yapılan AB Liderler Zirvesinde gündeme getirilmişti. AB yönetimi, fikrin liderlerden kabul gördüğünü söylemişti.Ukrayna'nın AB üyeliği yıllar sürecekMacron, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek Ukrayna gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin üye olmak yerine "Avrupa Siyasi Topluluğu" çatısı altında birleşebileceği yönünde öneri getirmişti.AB yetkilileri Avrupa Siyasi Topluluğunu, hem AB hem de üçüncü ülkelerin sahipliğinde "kapsayıcı bir süreç" olarak tanımlıyor. Bunun AB genişlemesinin veya AB politikalarının yerine geçecek bir oluşum olmadığı vurgulanıyor.

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