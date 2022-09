https://sputniknews.com.tr/20220907/6-korfez-kralligindan-netflixe-islami-degerleri-ihlal-eden-icerik-kaldirilsin-ihtari-1060907748.html

6 Körfez krallığından Netflix'e 'İslami değerleri ihlal eden içerik kaldırılsın' ihtarı

6 Körfez krallığından Netflix'e 'İslami değerleri ihlal eden içerik kaldırılsın' ihtarı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar, Netflix'i 'İslam'la çelişen' içerik yayımlamayı sürdürürse yasal işlemle karşılaşacağına dair uyardı... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T12:05+0300

2022-09-07T12:05+0300

2022-09-07T12:06+0300

dünya

körfez işbirliği konseyi (kik)

körfez arap ülkeleri işbirliği konseyi (kik)

eşcinsel

lgbt

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102029/99/1020299977_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_607e70122719a9818ca25ea48745e707.jpg

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar'dan oluşan, Riyad merkezli Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ve Suudi medya düzenleyicisinin ortak açıklamasıyla 'İslam ve toplumsal değerlerle çelişen içeriği, çocuklara yönelik olanlar dahil, kaldırması için Netflix'le temasa geçildiği' duyuruldu. Açıklamada "Bölge yetkilileri platformun talimatlara uyup uymadığını takip edecek ve ihlale neden olan içeriği yayımlamaya devam etmesi durumunda gerekli yasal tedbirleri alacaktır” denildi.Ancak hedef alınan içerik tanımlanmadı. Suudi devlet medyası rahatsızlığın LGBT'den kaynaklandığına işaret etti. El Ahbariya haber kanalının çeşitli yayınlarında, 'dramatik kamuflaj altında eşcinselliği teşvik eden sahneleri olan çocuklara yönelik filmlerle dizilerin Netflix aracılığıyla yayımlanması' kınandı. Kanala konuşan bir avukat "Çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek nesiller için çok uygunsuz ve esef verici görüntüler" diye görüş bildirdi. 'Jurassic World Camp Cretaceous' isimli animasyondan iki kadın karakterin öpüştüğü sahne yüzler bulanıklaştırılarak ibretlik olarak gösterildi. Kendini 'aile ve eğitim danışmanı' olarak tanıtan bir kişinin de "Saldırgan materyaller evlerimize gizlice sızıyor... Ülkemiz bir sansür kriziyle karşı karşıya" yönünde görüşüne yer verildi.Bugüne dek Körfez ülkeleri, LGBT içerik konusunda ABD'li film dağıtımcılarıyla defalarca çatıştı.Körfez bölgesinin görece liberal ülkelerinden biri olarak kabul edilen, ancak yetişkin içerikli filmleri rutin olarak sansürleyen BAE, haziran ayında Disney'in lezbiyen öpücüğü içeren 'Lightyear' isimli animasyon filmini yasakladı. Sinemaların açılmasına ancak 2017'de izin veren Suudi Arabistan, nisan ayında Marvel süper kahraman filmi 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'dan 'LGBT referanslarının' çıkarılmasını istedi. Disney bunu kabul etmeyince film krallıkta gösterilmedi.Haziranda Suudi yetkililerin Riyad'da dükkanları basarak gökkuşağı renklerindeki kırtasiye, oyuncak, giysi ve aksesuarları toplamasının görüntülerini yayımlayan devlet medyası, 'gökkuşağı operasyonunun' eşcinsellikle mücadele kampanyasının bir parçası olduğunu duyurdu. Suudi yasaları, eşcinselliği ölüm cezası verilebilen bir suç olarak görüyor.

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

körfez işbirliği konseyi (kik), körfez arap ülkeleri işbirliği konseyi (kik), eşcinsel, lgbt, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)