Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu: 10 ölü

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaşananları "felaket" olarak nitelendirerek, "Pohang'da insanlar araçlarını almaya gittiler. Ama öyle bir felaket yaşadılar ki başkan olarak gece uyuyamadım" dedi.