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Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu: 10 ölü
Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu: 10 ölü
Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu sel sırasında bir yeraltı otoparkında mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybederken, sele bağlı can... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T15:06+0300
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фото, güney kore, ölü sayısı, hinnamnor tayfunu
фото, güney kore, ölü sayısı, hinnamnor tayfunu

Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu: 10 ölü

15:06 07.09.2022
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Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu sel sırasında bir yeraltı otoparkında mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybederken, sele bağlı can kaybı sayısı 10'a çıktı.
© AFP 2022 / -

Pohang kentinde araçlarını çıkarmak için otoparka inen apartman sakini 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi.

Pohang kentinde araçlarını çıkarmak için otoparka inen apartman sakini 9 kişiden 7&#x27;si yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / -

Pohang kentinde araçlarını çıkarmak için otoparka inen apartman sakini 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi.

© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE

Arama kurtarma ekipleri, 12 saatten fazla tavan borularına tutunarak hayatta kalan 2 kişiyi kurtardı. Ülkede Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri, 12 saatten fazla tavan borularına tutunarak hayatta kalan 2 kişiyi kurtardı. Ülkede Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 10&#x27;a yükseldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE

Arama kurtarma ekipleri, 12 saatten fazla tavan borularına tutunarak hayatta kalan 2 kişiyi kurtardı. Ülkede Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaşananları "felaket" olarak nitelendirerek, "Pohang'da insanlar araçlarını almaya gittiler. Ama öyle bir felaket yaşadılar ki başkan olarak gece uyuyamadım" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaşananları &quot;felaket&quot; olarak nitelendirerek, &quot;Pohang&#x27;da insanlar araçlarını almaya gittiler. Ama öyle bir felaket yaşadılar ki başkan olarak gece uyuyamadım&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaşananları "felaket" olarak nitelendirerek, "Pohang'da insanlar araçlarını almaya gittiler. Ama öyle bir felaket yaşadılar ki başkan olarak gece uyuyamadım" dedi.

© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE

Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 66 bin konutun elektriği kesildi, ağaçlar devrildi ve yollarda da büyük çaplı hasar meydana geldi.

Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 66 bin konutun elektriği kesildi, ağaçlar devrildi ve yollarda da büyük çaplı hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE

Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 66 bin konutun elektriği kesildi, ağaçlar devrildi ve yollarda da büyük çaplı hasar meydana geldi.

© AFP 2022 / -

Saatteki hızı yaklaşık 133 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle ülkenin güneyinde binlerce kişi evlerini terk etti.

Saatteki hızı yaklaşık 133 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle ülkenin güneyinde binlerce kişi evlerini terk etti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / -

Saatteki hızı yaklaşık 133 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle ülkenin güneyinde binlerce kişi evlerini terk etti.

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