https://sputniknews.com.tr/20220907/1060905070.html
Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirildi
illi Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T11:23+0300
2022-09-07T11:23+0300
2022-09-07T11:54+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirildi
11:23 07.09.2022 (güncellendi: 11:54 07.09.2022) Abone ol
illi Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.