https://sputniknews.com.tr/20220907/1060905070.html

Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirildi

illi Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li teröristi... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:23+0300

2022-09-07T11:23+0300

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savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)